Se c'è un brand che lancia prodotti di qualità con una certa continuità, quello è sicuramente Samsung. E se questi prodotti vengono acquistati ad un prezzo molto ridotto, grazie proprio al rimborso Cashback di Samsung su smartphone, tablet, notebook e smartwatch, allora diventano ancora più appetibili.

Samsung Cashback: ecco gli smartphone, tablet, notebook e smartwatch che aderiscono al rimborso fino a 500€

Quali sono quindi i prodotti che possiamo prendere a prezzo scontato? Al Samsung Cashback prendono parte i dispositivi come gli smartphone Galaxy Z Fold 2, Z Flip 5G, Note 20, 20 5G e 20 Ultra, il nuovissimo S21+, S20 FE 5G, S20 FE, i tablet Galaxy Tab S7+ 5G 12.4, Tab S7+ 12.4 Wi-Fi, S7 11.0 LTE, S7 11.0 Wi-Fi, i laptop Notebook S, Galaxy Book Ion i5/i7, Galaxy Book Flex i5/i7 e i wearable Watch 3 LTE (45 e 41 mm) e Bluetooth (45 e 41 mm).

Un'offerta molto ricca di prodotti di alto livello, che potete acquistare sia sullo store ufficiale di Samsung, sia nelle catene di elettronica come MediaWorld e Unieuro. Se invece volete usufruire di tutti i vantaggi del servizio Prime, potete acquistare il vostro dispositivo Samsung anche su Amazon (escluso Marketplace). Insomma, non manca proprio nulla per poter fare un affare per quanto riguarda l'universo Galaxy.

Una volta acquistato il prodotto, dovrete andare a registrarlo sul portale da cui potrete accedere a questo link. Una volta fatto, riceverete una mail di conferma ed entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione di quest'ultima riceverete il rimborso. La promo è valida fino al 28 febbraio 2021 e la registrazione è attiva fino al 21 marzo 2021.

