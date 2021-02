Ultimamente ha fatto parlare il possibile (ma non ancora certo) debutto di POCO nel campo nei laptop, ma nel frattempo la costola di Xiaomi non è rimasta di certo in disparte. La casa cinese ha annunciato il debutto della nuova serie RedmiBook Pro, in arrivo a stretto giro ed equipaggiata con i nuovi processori Intel Tiger Lake H35.

Aggiornamento 2/02: Redmi continua a rivelare dettagli sulla nuova serie di notebook, stavolta con alcune novità riguardanti la tastiera. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Design e specifiche”, presente qui sotto.

Xiaomi annuncia l'arrivo dei nuovi RedmiBook Pro, con Intel Tiger Lake H35

Design e specifiche

Freschi di lancio, i processori targati Intel offrono una configurazione quad-core Willow Cove con grafica Iris Xe ed arrivano in tre incarnazioni, ovvero Intel i7-11375H Special Edition, i7-11370H, i5-11300H. Per quanto riguarda il maggiore dei tre, si tratta di una soluzione a quattro core ed otto thread, in grado di toccare i 5.0 GHz; non manca poi il supporto DDR4-3200 (64 GB) o LPDDR4X-4266 (32 GB), nonché Thunderbolt 4 e PCIe 4.0.

Se la CPU è ormai definita, per la GPU di RedmiBook Pro non è ancora ben chiaro quale soluzione Redmi e Xiaomi vogliono adottare per questo laptop. Dalle ultime voci in patria però, risulta che la grafica sarà appannaggio di una NVidia MX450, GPU di ultima generazione del produttore, pensata per le alte prestazioni di questo tipo di prodotti. Ovviamente, così come per la Intel Graphics Iris Xe, nelle prossime settimane capiremo quale sarà la preferita.

Capitolo display. La prima indiscrezione del pannello per il prossimo RedmiBook Pro riporta che lo schermo avrà una risoluzione 2K, presumibilmente a 16:10, che porta quindi il prodotto ad un livello molto alto rispetto ai precedenti. Anche qui, come la scheda grafica, c'è bisogno di ottenere conferme, ma non è affatto da escludere.

Tornando sul look del nuovo RedmiBook Pro, Xiaomi per i suoi notebook punta a mantenere una certa riconoscibilità senza stravolgere il design. A conferma di ciò, troviamo il teaser in alto, che mostra più in dettaglio tutte le somiglianze con un MacBook Pro. Da quello che è possibile vedere dal profilo, questo prodotto avrà linee piuttosto semplici e pulite, mostrando anche un ingresso USB Type-C e, probabilmente, una porta HDMI.

L'azienda cinese ha pubblicato anche un teaser dedicato al comparto fotografico del notebook, anticipando che RedmiBook Pro 15 avrà dalla sua una fotocamera “professionale”. Ovviamente è bene prendere quando annunciato dalla compagnia con le dovute precauzione: è probabile che per l'occasione Xiaomi abbia dedicato particolare attenzione al sensore, sempre nell'ottica di una fotocamera da laptop e quindi votata alla videochiamate. In fondo questo periodo storico ci ha insegnato anche l'importanza di potersi interfacciare a distanza – per smart working e DaD – quindi non stupisce che il nuovo RedmiBook possa puntare anche su quest'aspetto.

A proposito di semplicità e di usabilità, un altro poster conferma la presenza di una tastiera full-size, con tanto di retroilluminazione. Insomma, i dispositivi della nuova serie RedmiBook Pro (o almeno uno di essi) avranno a bordo una tastiera completa, con tanto di tastierino numerico. Quasi sicuramente quest'aggiunta avrà un impatto sul prezzo di vendita, ma al momento non vi sono ulteriori dettagli.

Benchmark e nuovi modelli

1 di 5

Durante il CES 2021 Intel ha annunciato i nuovi chipset Tiger Lake H35 di 11° generazione e poco dopo Xiaomi ha confermato l'arrivo dei primi notebook equipaggiati con questa soluzione. A distanza di una manciata di ore ecco che i nuovi terminali sono apparsi su Geekbench, offrendoci tutta una serie di dettagli sulle specifiche della line-up un arrivo. Per prima cosa sembra che ci troveremo di fronte a molteplici versioni, con il nome di RedmiBook Pro 15 e Pro 15S.

Per quanto riguarda RedmiBook Pro 15, i benchmark mostrano due dispositivi mossi da Intel Core i5 e I7, entrambi con 16 GB di RAM (e Windows 10 a bordo): i processori sono i5-11300H e i7-11370H. Da Geekbench si apprende poi dell'esistenza di vari laptop RedmiBook Pro 15S, in questo caso con processori AMD Ryzen 5 5600H e Ryzen 7 5800H.

Prezzo e disponibilità

Come riportato in precedenza manca ancora una data di uscita ma visto questa comparsa è lecito ipotizzare che non manchi molto ad un annuncio da parte di Xiaomi. Tuttavia pare che la nuova famiglia di laptop arriverà in concomitanza con Redmi K40: quindi l'appuntamento sarebbe fissato per il 25 febbraio. Restiamo in attesa di ulteriori novità e non appena ci saranno nuovi dettagli provvederemo ad aggiornare questo articolo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu