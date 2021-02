Negli ultimi 10 anni, la dimensione dei televisori ha iniziato gradualmente ad espandersi, fino a diagonali davvero imponenti (stile mini cinema). Tra i produttori più aperti ai grandi schermi c'è sicuramente Xiaomi con Redmi, che dopo il successo della TV Max da 98″, lancerà nelle prossime ore una nuova smart TV dalle dimensioni molto importanti.

Aggiornamento 24/02: dagli ultimi leak apprendiamo le misure del pannello della nuova Redmi Tv Max, ma anche indiscrezioni sul prezzo. Trovate tutto in “Design e specifiche” e “Prezzo e uscita”.

Redmi TV Max: tutto quello che sappiamo e data di uscita

Design e specifiche

Come si può capire dal teaser ufficiale, a sorpresa in quanto non c'era stato alcun annuncio precedente o leak, la Redmi TV Max sarà qualcosa di veramente nuovo, sopratutto nelle dimensioni. Se la prima versione da 98″ aveva stupito e soprattutto è entrata in moltissime case della Cina (tramite una gru) anche per il suo design molto semplice. E sebbene il teaser sembrasse implicare che la nuova diagonale sarà più ampia, dagli ultimi leak sembra che in realtà sarà un pannello da 86″, che però non dovrebbe avere nulla di meno rispetto al modello precedente.

La motivazione di ridurre il pannello sarebbe dovuto a causa proprio dal fatto che la precedente smart TV doveva essere innalzata con la gru, mentre questa nuova soluzione è pensata per entrare negli ascensori con tutta la confezione (le ascensori cinesi di ultima costruzione sono abbastanza ampie).

Se guardiamo alle specifiche tecniche invece, 4K dovrebbe essere la risoluzione supportata, ma attenzione alla svolta 8K, che ci starebbe benissimo in una soluzione del genere. Molto probabile i vari supporti ad HDR, Dolby Atmos e Dolby Vision e tutti quei codec che tanto piacciono al pubblico.

Prezzo e data di uscita

Il 25 febbraio 2021 sarà un giorno molto importante per Redmi, in quanto gran parte della line up cinese verrà presentata, dagli smartphone K40 al RedmiBook Pro e tra questi vi sarà anche proprio la Redmi TV Max, di cui scopriremo ogni dettaglio.

Per il prezzo, quando arrivò il primo modello, il prezzo era un “ragionevole” 2.600€, data la diagonale e le varie specifiche ma stando sempre agli ultimi rumor dovrebbe costare in un range di circa 1200/1300€ (cambio di circa 10.000 yuan), essendo di diagonale inferiore.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu