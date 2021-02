L'idea che i brand cinesi produttori di smartphone hanno portato avanti in questi anni è di creare sempre un'alternativa economica ai modelli di punta. E, senza dubbio, l'alternativa più di successo nel mondo è Redmi, sussidiaria di Xiaomi, che ad oggi conta vendite per 200 milioni di unità per la fortunatissima serie Note.

Redmi Note: un successo di vendite ed un rapporto qualità/prezzo difficile da battere

#RedmiNote series smartphones has shipped more than 2⃣0⃣,0⃣0⃣,0⃣0⃣,0⃣0⃣0⃣ units globally! 🌏 Crazy feat achieved by our most feature packed smartphone series! This milestone is a testament to #Redmi Note being the most-loved series in the world! ❤️ pic.twitter.com/sUdhmC9neH — Redmi India – #Redmi9Power is Here! (@RedmiIndia) February 8, 2021

A riportare il grande risultato della gamma Note è stato il brand stesso, che ha specificato che si tratta di 200 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Il successo globale del brand con a capo Lu Weibing è dettato dal grande rapporto qualità/prezzo a cui è affidata la serie Note, che sin dalla serie 4 ha fatto registrare grandi preferenze tra gli utenti.

Molto, tra l'altro, lo ha fatto sicuramente il passaggio di “indipendenza” che il brand ha vissuto dalla serie Redmi Note 7 in poi, dando un'identità importante ad un brand sempre più apprezzato (come anche in Italia) per ciò che porta all'utenza.

Forse, quello che manca a livello Global attualmente è un prodotto di livello superiore, come avviene in Cina con la serie K, ma è facile pensare che Xiaomi voglia creare un giusto distinguo di target, rifilando i top gamma alla sola gamma Mi e soprattutto, non essendoci una diversificazione così ampia come in patria, risulterebbe superfluo.

Fatto sta che, all'alba dei Note versione 10, Redmi non può più nascondersi e può spingere ancora di più in quanto a qualità e concretezza, magari creando una grande sfida con altri brand affini come Honor e Realme, decisamente agguerriti.

