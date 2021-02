Gli smartphone, come noto e forse ridondante, sono oggi davvero per tutte le tasche. C'è chi si affida alle prestazioni a lungo termine con un top gamma e c'è chi ama rinnovarsi a breve termine con medio gamma comunque molto efficaci. Ed è per questo che Redmi Note 9 Pro è nella Top 10 di vendite di smartphone nel mondo nel 2020.

Redmi Note 9 Pro emerge tra Apple e Samsung nella Top 10 vendite smartphone mondiali nel 2020

Così come accaduto per Redmi Note 7 nel 2019, nell'anno chiuso da pochi mesi un Redmi Note si è inserito al meglio tra gli smartphone più venduti al mondo. E non è di certo facile, visto che la classifica è costellata da Samsung Galaxy di fascia medio-bassa (e qui molto lo fanno i mercati asiatici), ma soprattutto da iPhone di Apple, tanto che il più venduto è appunto iPhone 11 con 64.8 milioni di unità.

E quante unità di Redmi Note 9 Pro sono state vendute? Secondo le stime Omdia, sono circa 15 milioni i dispositivi spediti. I numeri non sono più alti del Note 7 che ne ha venduti 16.4, ma c'è da dire che nel 2020 molto ha fatto la pandemia, che ha rallentato il mercato.

All'alba della presentazione del successore Redmi Note 10 Pro, considerando quanto meglio sarà rispetto al Note 9 Pro ci chiediamo: che Redmi sia pronta a segnare nuovi record per uno smartphone cinese venduto in tutto il mondo? Per avere questa risposta dobbiamo aspettare una decina di mesi, ma se arriva prima, è molto probabile possa vendere di più.

