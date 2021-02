Nel panorama di top di gamma in arrivo nel corso del 2021 figura anche Red Magic 6. Il prossimo smartphone da gaming si prepara ad alzare l'asticella non solo in termini di prestazioni, ma anche estetici. Come abbiamo potuto saggiare con i modelli Red Magic, ma anche Black Shark e ASUS, quando si parla di gaming phone si ha a che fare con dispositivi dalle fattezze stravaganti e futuristiche. In questo articolo trovate raccolte tutte le informazioni e le indiscrezioni su scheda tecnica, prezzo e data d'uscita del prossimo modello Red Magic.

Aggiornamento 09/02: dall'ultimo post su Weibo di Red Magic siamo rimasti piuttosto colpiti, soprattutto per il contenuto di un video. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Design e display”.

Red Magic 6: cosa aspettarsi dal nuovo capitolo dei gaming phone

Design e display

Come anticipato, Red Magic 6 si prospetta come uno smartphone da gaming dall'estetica all'avanguardia. Per ora non abbiamo ancora immagini del telefono, ma un teaser ufficiale potrebbe avercene svelato una delle principali novità. Il produttore sta sperimentando l'elettrocromia, ovvero il processo che permette di cambiare colore ed opacità della back cover. Una tecnica che è resa possibile dall'inserimento dell'ossido di tungsteno nel vetro di cui è composta la back cover.

L'applicazione sfoggiata da Red Magic fa sì che, con un semplice tocco, si possa far diventare trasparente il retro dello smartphone. Una chicca che permette di rivelare le componenti interne dello smartphone, per la gioia di tutti gli amanti della tecnologia.

Ma a cambiare le carte in tavola c'è una foto dal vivo, dove vediamo un Red Magic 6 ben diverso da quello mostrato sopra. Il comparto fotografico comprende almeno tre sensori, questa volta disposti in senso orizzontale. Ma ciò che cattura maggiormente l'attenzione è tutto il resto, con una back cover a dir poco particolare. Al centro è piazzata una X metallica che ricorda in parte Black Shark, ai lati della quale vediamo le griglie che presumibilmente saranno utilizzate dalle ventole di raffreddamento. Ed è proprio in riferimento a queste ultime che l'azienda ha deciso di pubblicare un video piuttosto simpatico. Sembra, infatti, che la ventola di raffreddamento sarà rafforzata dalla presenza di un sensore a 9 assi che seguirà il movimento del telefono in più direzioni. Motivo per cui l'azienda ha pubblicato un video promozionale dove Red Magic 6 vola per aria. Una situazione piuttosto irreale ma che, nella sua semplicità, vuole dare risalto a tale presunta caratteristica dello smartphone.

Se prima era un'impressione, dettata dalla foto, adesso è ufficiale: dopo ASUS ROG e Xiaomi Black Shark, anche Red Magic collaborerà con Tencent Games per il suo nuovo smartphone. Questa in foto, quindi, potrebbe essere una Tencent Edition, se non addirittura la variante standard marchiata così per tutte.

È ancora presto per parlare di schermo, ma probabilmente avremo un pannello AMOLED da 6,6″/6,7″ Full HD+, come adottato sui modelli precedenti. Sarà interessante valutare se il refresh rate sarà mantenuto a 144 Hz: molto probabilmente ad essere aumentato sarà il campionamento del tocco, passando da 240 a 480 Hz.

Hardware

Il futuro Red Magic 6 farà parte della cerchia di smartphone di fascia alta basati sullo Snapdragon 888 di Qualcomm. Il SoC è realizzato con processo produttivo a 5 nm ed include una rinnovata CPU octa-core così formata: 1 x Kryo 680 Prime da 2,84 GHz + 3 x Kryo 680 Gold da 2,42 GHz + 4 x Kryo 680 Silver da 1,8 GHz. La componente grafica è gestita dalla potente Adreno 660, più performante del 35% e più efficiente del 20% in termini energetici. Lato memorie troveremo supporto agli standard LPDDR5 ed UFS 3.1.

Li Nan – a capo di Nubia – ha condiviso il poster ufficiale che vedete qua sotto. Si tratta di un'immagine che fa il verso a quella pubblicata solo poche ora prima da Black Shark per il suo prossimo top di gamma (la trovate qui).

1 di 2

Proprio come il rivale, anche Red Magic 6 avrà una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 120W: tuttavia l'azienda specifica che sarà presente anche un caricabatterie GaN. Al momento non è chiaro se lo troveremo in confezione oppure se debutterà insieme al dispositivo: tuttavia è probabile che il dirigente si riferisca al box di vendita del dispositivo (anche leggendo alcuni commenti al post). Per chi si fosse perso qualche dettaglio si tratta di una tecnologia che sfrutta il nitruro di gallio, elemento capace di condurre tensioni elevate con meno surriscaldamento rispetto al classico silicio. Il tutto senza andare ad impattare sulle dimensioni e mantenendo quindi dimensioni compatte.

La collaborazione con Tencent farà sì che Red Magic 6 faccia utilizzo del SolarCore, il motore di accelerazione per il gaming della casa videoludica. Il sistema permette un corretto bilanciamento delle risorse hardware (CPU, GPU, RAM e connessione) per migliorare l'esperienza di gioco e tenere un frame rate costante.

Benchmark

Abbiamo già visto di cosa è in grado lo Snapdragon 888 nei benchmark ufficiali, con punteggi Antutu attorno ai 740.000 punti. Nel frattempo, il presunto Red Magic 6 (NX669J) è apparso su GeekBench con un punteggio massimo di circa 1.100/3.500 punti.

Prezzo e data d'uscita

Quanto al prezzo che potrebbe avere il prossimo Red Magic 6, questo resta ancora un mistero. Possiamo ipotizzare un prezzo in linea con il suo predecessore, quindi attorno ai 550/600€. Mistero anche per la data di presentazione: diverse ipotesi sono state smentite, ma pare certo che avverrà durante il Q1 2021.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu