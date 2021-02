Recensione ORICO Portable SSD CN210: è così piccolo che non crederete ai vostri occhi

Quando pensate ad un SSD da quasi 500 GB, quanto credete che possa essere grande? Non molto in realtà, dato che negli ultimi anni la miniaturizzazione di queste componenti è stata davvero imponente. Ormai fanno parte del passato, dunque, i vecchi Hard Disk che, con meno dello spazio di archiviazione, occupano superfici importanti. Sebbene la tecnologia abbia fatto passi da gigante in quest'ultimo periodo, però, potreste non aver mai visto un SSD piccolo come quello sviluppato da ORICO, ovvero il Portable SSD CN210. Con questo dispositivo è possibile lavorare in mobilità senza alcun problema e, soprattutto, senza preoccuparsi di occupare troppo spazio in valigia. Non voglio svelarvi altro, però, dunque andiamo ad analizzarlo meglio all'interno di questa recensione completa.

Recensione ORICO Portable SSD CN210

Unboxing

Dalla scatola è possibile avere un primo spoiler del prodotto. Sulla parte frontale, infatti, è stata stampata un'immagine di questo SSD, mentre sul retro vengono riportate tantissime informazioni tecniche. All'interno della confezione di vendita, poi, troviamo:

ORICO Portable SSD CN210;

cavo USB/USB Type-C;

breve manuale delle istruzioni, anche in lingua inglese;

certificato di garanzia.

Design & Materiali

Come avrete letto anche nel titolo di questa recensione, ORICO ha sviluppato un SSD davvero piccolo, sebbene non sia effettivamente quello che presenta le dimensioni minori in assoluto. Chi lavora con una grossa mole di dati, però, potrebbe apprezzare particolarmente un dispositivo del genere, che in fin dei conti misura solo 68 x 35 x 10 mm, con un peso di appena 41 grammi. Si inserisce, quindi, facilmente in una tasca dello zaino, del giubbotto o dei pantaloni. Considerando la capienza di 480 GB, si tratta di una soluzione perfetta per chi lavora in mobilità.

Ho apprezzato molto la qualità costruttiva di questo prodotto, che presenta una scocca realizzata interamente in alluminio. Non è un design che soddisfa il mio occhio ma, tutto sommato, è un oggetto che si fa guardare. Questo mostra, dunque, il logo dell'azienda sulla parte superiore, un ingresso USB Type-C 3.1 Gen2 (10Gbps) ed un inserto entro il quale inserire un cordino. All'occorrenza, dunque, può addirittura essere legato alle chiavi di casa, o della macchina, portandolo sempre con sé. Sembra piuttosto robusto, quindi sotto questo aspetto non dovrebbero esserci grossi problemi. Attenti, però, perché non ho trovato alcuna certificazione contro acqua e polvere, quindi resta un SSD da maneggiare con una certa cura.

A fianco della porta USB Type-C risiede un LED blu che indica lo stato del prodotto. Questo indica, quindi, il momento in cui l'SSD è collegato al computer e tutti i vari istanti in cui vengono trasferiti dei file, in entrata e uscita.

Prestazioni

ORICO Portable SSD CN210 offre una velocità (teorica) in lettura di 540 MB/s, dotandosi di un ingresso USB Type-C 3.1 Gen2. Diciamo, quindi, che a livello pratico le prestazioni promesse vengono tutto sommato rispettate. Dai benchmark, infatti, ho potuto constatare come la velocità in lettura sia pari a circa 504 MB/s, mostrando una velocità di scrittura di 428 MB/s. Non sono i valori massimi a cui è possibile aspirare, ovviamente, ma siamo comunque su ottimi livelli. Utilizzando un SSD Sandisk Extreme Pro da 1TB, infatti, ho registrato numeri leggermente superiori, ma è assolutamente normale dato che le specifiche giocano a suo favore. Oltretutto, poi, tale dispositivo è compatibile con Windows 7/8/10, Mac OS, Linux, Android e PlayStation 4. Anche sulla scatola, infatti, viene indicato il supporto a quest'ultima piattaforma.

Analizzando la velocità di esecuzione di alcune operazioni (ho utilizzato un MacBook Pro da 15″, della metà del 2019), come il trasferimento di un progetto di Final Cut Pro del peso complessivo di 60,24 GB, abbiamo riscontrato prestazioni quasi identiche a quelle registrate con l'SSD Sandisk. Su quest'ultimo, infatti, siamo riusciti a completare l'operazione di scrittura sull'SSD in soli 2 minuti e 50 secondi. Con l'SSD ORICO ci sono voluti, invece, circa 2 minuti e 58 secondi. Allo stato attuale, quindi, sono assolutamente comparabili e io stesso potrei utilizzarli entrambi senza alcuna perdita di performance.

Prezzo & Conclusioni

Andando a spulciare sul web questo ORICO Portable SSD CN210 è possibile trovarlo su Amazon al prezzo di circa 60 euro.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

Questo dispositivo è uno dei più piccoli della categoria, ma a livello di prezzo non è poi così conveniente. Non si discutono le sue qualità e le prestazioni, che sono degne di nota, ma si scontra con alcuni mostri sacri, perfino su Amazon. Sono in possesso, da anni, di un Sandisk Extreme Pro da 1TB e posso confermare che la qualità di questo SSD è assolutamente stupefacente. Basti pensare che possiede anche varie certificazioni contro acqua e polvere, che lo rendono quasi indistruttibile. La versione da 500 GB costa addirittura meno in sconto, dunque se dovessi fare una scelta punterei proprio sul prodotto di Sandisk.

