A distanza di mesi dall'evento di lancio in patria, Realme X7 Pro è pronto a varcare i confini della Cina per debuttare anche in versione Global. Si parte dalla Thailandia e dall'India, dove in queste ore è stata finalmente lanciata la versione internazionale del dispositivo: il primo passo al di fuori della Cina, in attesa del debutto anche nel resto del mondo.

Aggiornamento 04/02: i modelli X7 e X7 Pro escono dalla Cina e arrivano in India in versione Global. Trovate tutti i dettagli su specifiche, prezzo e design all'interno dell'articolo.

Realme X7 e X7 Pro cominciano a fare capolino fuori dalla Cina in versione Global

Design e display

Dopo un'attesa di parecchi mesi, ecco che finalmente Realme X7 Pro esce fuori dalla Cina. Al momento il dispositivo top della casa asiatica ha debuttato in Thailandia e in India e per quanto riguarda design e display, lo smartphone non cambia le carte in tavola rispetto alla versione China, riproponendo la medesima formula.

Abbiamo un display AMOLED da 6.55″ Full HD+ (in un corpo di dimensioni di 160.8 x 75.2 x 8.5 mm per 184 grammi) con refresh rate a 120 Hz e campionamento al tocco di 240 Hz, una luminosità massima di ben 1.200 nits con 4.096 livelli di regolazione, ed un foro per la selfie camera da 32 MP (con FOV di 80° e apertura f/2.45). Il pannello integra anche un lettore d'impronte digitali.

Sul retro, oltre alla Quad Camera rettangolare, trova spazio la scritta Dare To Leap. Inoltre la cover posteriore è realizzata in una particolare colorazione gradiente in tre sfumature, per un effetto finale colorato e fresco.

Per quanto riguarda invece Realme X7, la versione internazionale è leggermente diversa rispetto a quella cinese. Infatti si tratta essenzialmente di un rebrand del modello V15. Comunque abbiamo un display AMOLED da 6.4″ con risoluzione Full HD+ ed un sensore ID sotto lo schermo.

Hardware e caratteristiche

In merito alle specifiche di Realme X7 Pro nella sua prima incarnazione Global, il device monta il chipset MediaTek Dimensity 1000+ (octa-core a 7 nm con una frequenza massima di 2.6 GHz), supportato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.1. L'autonomia è affidata ad una batteria da 4.500 mAh con ricarica ultra rapida da 65W mentre il comparto fotografico offre una Quad Camera da 64 MP con sensore IMX686, grandangolo e macro.

La versione standard X7 è dotata invece del chipset Dimensity 800U mentre la batteria è un'unità a 4.300 mAh con ricarica rapida da 50W. Tra le differenze rispetto alla versione China troviamo anche l'assenza del quarto sensore fotografico: il dispositivo è dotato di una tripla fotocamera da 64 + 8 + 2 MP, con grandangolo e macro. La selfie camera è invece un modulo da 16 MP.

X7 – Scheda tecnica

Display Super AMOLED da 6,4″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), punch hole e protezione Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel), punch hole e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 160.9 x 74.4 x 8.1/8.3 mm per 176/179 grammi (in base alla colorazione Space Silver o Nebula);

processore octa-core MediaTek Dimensity 800U ;

; GPU ARM G57;

6/8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128 GB di storage UFS 2.1;

GB di storage UFS 2.1; lettore d'impronte nel display;

tripla camera da 64+8+2 MP f/1.8-2.3-2.4 con grandangolare a 119° e macro, PDAF e video 4K;

f/1.8-2.3-2.4 con grandangolare a 119° e macro, PDAF e video 4K; selfie camera Sony IMX471 da 16 MP f/2.5;

f/2.5; supporto dual SIM 5G SA/NSA, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou/QZSS;

batteria da 4.300 mAh con ricarica Super Dart a 50W;

con ricarica Super Dart a 50W; sistema operativo Android 10 con Realme UI.

X7 Pro – Scheda tecnica

Display Super AMOLED da 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, punch hole e protezione Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, punch hole e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 160.8 x 75.2 x 8.5 mm per 184 grammi;

processore octa-core MediaTek Dimensity 1000+ ;

; GPU ARM G77 MC9;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128 GB di storage UFS 2.1;

GB di storage UFS 2.1; lettore d'impronte nel display;

quad camera da 64+8+2+2 MP f/1.8-2.25-2.4-2.4 con grandangolare a 119°, macro e sensore per la profondità, PDAF e video 4K;

f/1.8-2.25-2.4-2.4 con grandangolare a 119°, macro e sensore per la profondità, PDAF e video 4K; selfie camera da 32 MP f/2.45;

f/2.45; supporto dual SIM 5G SA/NSA, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou/QZSS, NFC, speaker stereo ;

; batteria da 4.500 mAh con ricarica Super Dart a 65W;

con ricarica Super Dart a 65W; sistema operativo Android 10 con Realme UI.

Realme X7 e X7 Pro Global: prezzo e disponibilità

Il prezzo di Realme X7 Pro Global – in riferimento al mercato indiano – è di circa 342€ al cambio attuale, per la sola versione da 8/128 GB. Invece, il prezzo di X7 è di 228€ e 251€ al cambio attuale, rispettivamente per le versioni da 6/128 GB e da 8/128 GB.

Ricordiamo ancora una volta che i due smartphone sono stati lanciati in India, ma sappiamo che dovrebbero debuttare anche in Europa. Durante IFA 2020 la stessa compagnia ha svelato i modelli della serie X7 tra i piani per i mid-range in arrivo alle nostre latitudini, quindi resta solo da vedere quando arriveranno. Ovviamente non è dato di sapere se sia cambiato qualcosa negli ultimi mesi: comunque restiamo in attesa di ulteriori novità.

Non ci resta quindi che pazientare ancora: allo stato attuale, il brand è partito alla carica in Europa (e in Italia) con i modelli della serie 7 (qui trovate la nostra recensione completa della versione Pro).

