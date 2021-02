Ci stiamo ancora riprendendo dai nuovi modelli Watch S ed Watch S Pro (qui trovate anche la nostra recensione) che già si passa oltre e cominciano a fare capolino le prime indiscrezioni in merito ai prossimi modelli della casa asiatica. Realme Watch 2 e Watch 2 Pro potrebbero non essere poi così lontani e le prove arrivano grazie ai soliti leaker iperattivi, sempre a caccia di novità.

Aggiornamento 04/02: spuntano le prime specifiche tecniche di Realme Watch 2 Pro, grazie alla certificazione FCC. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Realme Watch 2 e 2 Pro: spuntano i primi dettagli sui nuovi indossabili

Il 2020 è stato un anno particolarmente propizio per i dispositivi indossabili e siamo certi che questo trend continuerà anche per tutto il 2021. Ormai gli smartwatch non devono offrire soltanto informazioni per l'allenamento, ma sono diventati utili strumenti per il monitoraggio della salute (oltre che accessori stilosi). La compagnia asiatica è in procinto di lanciare due nuovi smartwatch e la conferma arriva dal codice sorgente dell'app ufficiale Realme Link.

Realme Watch 2 and Realme Watch 2 Pro are likely to launch soon. The Realme Link source code has references to both watches.#Realme #RealmeWatch2 #RealmeWatch2Pro pic.twitter.com/JM6dPSuL4Y — Mukul Sharma (@stufflistings) January 13, 2021

All'interno del codice del software sono spuntati i nomi Realme Watch 2 e Watch 2 Pro, dettaglio che lancia intendere che i nuovi modelli non siano poi così lontani. In realtà il secondo capitolo della serie di wearable è stato già certificato, anche se per il momento mancano dettagli su design e specifiche. Inoltre si tratta di un primissimo documento e ovviamente ne seguiranno altri.

Il fatto che si cominci già a parlare di Realme Watch 2 significa che questa volta non ci sarà da attendere fino al mese di maggio, come per il suo predecessore (recensito qui). Probabile che il debutto sia previsto nel corso del primo trimestre del 2021, ma comunque per ora manca ancora una conferma ufficiale.

Realme Watch 2 si mostra nelle prime immagini, grazie al FCC | Aggiornamento 22/01

Dai documenti della certificazione FCC sono trapelate tantissime specifiche su Realme Watch 2, e non solo. Siamo venuti a conoscenza, infatti, di molti particolari, a partire proprio dal design del prodotto. Questo device, con codice RMW2008, presenta un display touchscreen TFT a colori da 1,4″ 320 x 320 pixel. Il quadrante non è circolare ma si ispira ad alcuni modelli ben più blasonati del palcoscenico internazionale, come Apple Watch, OPPO Watch ed altri. Vediamo, inoltre, come il cinturino mostri su un lato anche lo slogan del brand, ovvero “Dare to leap“.

Questo accessorio dovrebbe essere dotato sempre di un sensore per il rilevamento della frequenza cardiaca, nonché della modalità SpO2 e della certificazione IP68 contro acqua e polvere. Rispetto al modello precedente, però, monterebbe una batteria molto più grande, da ben 305 mAh. Dal FCC, infine, ci giungono informazioni riguardo la presenza del Bluetooth 5.0 e di dimensioni del prodotto di 257,6 x 35,7 x 12,2 mm, come mostrato anche in foto.

Anche Realme Watch 2 Pro certificato dall'FCC | Aggiornamento 04/02

Dopo il modello standard, è il turno di Realme Watch 2 Pro a ricevere la certificazione FCC. Con nome tecnico RMA2006, non ci vengono svelate molte specifiche tecniche sul nuovo smartwatch. L'unico dato interessante che traspare dai dati certificativi è la batteria: il Pro avrà una capienza maggiorata, con 390 mAh ed una ricarica da 2,5W. Un amperaggio ben superiore a quello del primo Realme Watch, all'interno del quale troviamo una più modesta 160 mAh.

Non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli. Inoltre qui trovate il nostro canale Telegram dedicato a Realme, con tutte le news più recenti e le offerte dedicate agli smartphone del brand.

