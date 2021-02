In occasione del Summit di Qualcomm e del lancio del nuovo chipset high-end Snapdragon 888 – il quale andrà ad alimentare la stragrande maggioranza dei modelli top del prossimo anno – anche la compagnia asiatica si è unita alla festa, annunciando il debutto del prossimo flagship Realme Race: andiamo a scoprire tutti i dettagli e le indiscrezioni su design, specifiche e prezzo di vendita.

Aggiornamento 16/02: dopo alcune indiscrezioni in merito, un nuovo teaser ufficiale dell'azienda confermerebbe l'ipotesi che lo smartphone non dovrebbe chiamarsi Realme Race, bensì Realme GT. Ne parliamo in “Design e display”.

Realme Race sarà il primo top di gamma del brand con Snapdragon 888

Design e display

Nelle scorse settimane avevamo parlato della possibilità di vedere la serie Ace passare a Realme: per quanto riguarda il futuro della gamma di OPPO, ancora non ci sono conferme ma ora la posizione dei leak appare decisamente più chiara. Il prossimo flagship del brand, infatti, è stato “presentato” con il nome di Realme Race.

Una fonte ritenuta affidabile dal team di GSMArena ha svelato quello che dovrebbe essere il design di Realme Race con una foto dal vivo. In base a quanto si evince, il dispositivo avrà dalla sua una quad camera circolare, ma su Weibo ha fatto capolino l'immagine qua sotto, sempre in riferimento a Realme Race. Quale sarà il vero design?

A rispondere a questa domanda pensa l'ente certificativo TENAA con le immagini che vedete in basso. Queste fanno riferimento allo smartphone siglato RMX2202, il quale dovrebbe essere proprio Realme Race. Il modulo fotografico adotta un layout rettangolare e sembra che il dispositivo utilizzi tre sensori ed un flash LED. Frontalmente troviamo un display con punch hole. Per ora mancano ancora le specifiche ma conoscendo il TENAA di certo verranno pubblicate nei prossimi giorni.

Le varie indiscrezioni parlano di un'ulteriore variante, Realme Race Pro. Questo sarebbe equipaggiato con un pannello OLED punch-hole da 6.8″ con risoluzione 2K (3200 x 1440 pixel), rapporto in 20:9 e refresh rate inedito a 160 Hz.

1 di 4

C'è una novità importante collegata al nome del dispositivo e alle immagini del TENAA: osservando il retro dello smartphone è impossibile non notare la dicitura GT. Contemporaneamente, l'azienda ha registrato il marchio Realme GT, al momento solo in India. Si tratterà del nome del dispositivo per il paese oppure sarà adottato anche nel resto dei mercati internazionali? A confermare questa ipotesi c'è anche il teaser ufficiale pubblicato da un dirigente su Weibo. Nell'immagine è protagonista la Nissan GT: coincidenze?

Hardware

Per quanto riguarda il nome in codice, il termine “Race” vuole sottolineare le peculiarità del nuovo modello del brand: velocità e prestazioni elevate. Sky Li, CEO di Realme, ha confermato l'importanza di Qualcomm come partner della compagnia ed è arrivata la conferma sull'uso dello Snapdragon 888.

Anche in questo caso arrivano i primi leak a delinearne la scheda tecnica. Il dispositivo è stato individuato con la sigla RMX2202 e le indiscrezioni riferiscono di memorie fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e storage di 128/256/512 GB UFS 3.1. A quanto pare, Realme Race sarà il primo modello con supporto alla UltraDart Charge e di fatto il primo al mondo ad avere una ricarica a 125W. Una potenza mai vista prima, per quanto Mi 10 Ultra e i suoi 120W ci vadano molto vicini, a supporto di un'unità da 5.000 mAh.

Lato software – facilmente prevedibile – troveremo Android 11 sotto forma di Realme UI 2.0, seconda versione dell'interfaccia proprietaria del brand asiatico.

Fotocamera

Come abbiamo sottolineato poco sopra, inizialmente Realme Race è stato confuso con quello che sarebbe poi diventato Realme V15 e la sua fotocamera. Ma sul nuovo top di gamma si vocifera di una tripla fotocamera da 64+13+13 MP, completa di grandangolare e teleobiettivo.

Realme Race Pro

realme Race Pro could be brands ultimate flagship for Q1 2021. Just look at these specs 😍

-Snapdragon 888

-2K AMOLED display

-160Hz refresh rate

-Ultra Wide & Telephoto lenses

-5000mAh battery with insane 125W fast charginghttps://t.co/DIidWeyrWQ — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) January 20, 2021

Nei giorni scorsi sono spuntanti i primi rumor in merito a Realme Race Pro, variante inedita che dovrebbe offrire specifiche maggiorate rispetto al modello base. Sempre basato sullo Snapdragon 888, godrebbe di una batteria da 5.000 mAh con la ricarica ultra-rapida UltraDart Charge a 125W. Inoltre, un leak recente parla di un ampio display OLED 2K da 6.8″ con un refresh rate a ben 160 Hz.

Realme Race e Race Pro – Prezzo e data di uscita

Ad oggi non abbiamo ancora notizie in merito al prezzo di vendita di Realme Race; invece, se guardiamo alla data di uscita, il Presidente della divisione Cina di Realme, Xu Qi Chase, ha rivelato che la serie debutterà poco dopo il Capodanno Cinese, cioè dopo il 12 febbraio 2021, promettendo dei prodotti molto performanti.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu