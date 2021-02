Realme Narzo si dà al gaming ma non si tratta di uno smartphone

Tra certificazioni varie (perfino quella del TENAA) è chiaro ormai che non manchi molto al debutto della serie Narzo 30, ma sembra che i piani della compagnia asiatica comprendano anche altre novità. Stando alle ultime indiscrezioni, la famiglia Realme Narzo si darà al gaming, con una serie di accessori in arrivo, tra cui anche un mouse da gioco (dall'aspetto particolarmente aggressivo).

Realme Narzo: in arrivo un mouse da gaming ed altri accessori

Al momento non vi è ancora una conferma da parte della compagnia asiatica ma l'immagine in alto – frutto del leaker Ishan Agarwal – parla chiaro. Stando alle parole dell'insider, la gamma Realme Narzo si arricchirà con vari accessori dedicati al gaming, quasi sicuramente in arrivo insieme alle serie Narzo 30. L'immagine ci mostra il mouse da gaming di Realme, caratterizzato da linee tipiche del genere e la scritta Narzo in bella vista (presumibilmente in versione LED). In base a quanto si evince, sembra che si tratterà di un mouse wireless. Inoltre è presente anche un mousepad a tema, sempre con il logo del brand; in basso a sinistra trova spazio un ennesimo accessorio ma non è dato di sapere di cosa si tratti.

Come anticipato poco sopra, il debutto degli accessori da gaming a marchio Realme Narzo dovrebbe avvenire insieme alla gamma 30; tuttavia quest'ultima non ha ancora una data di presentazione, anche se siamo certi che non manchi molto ad un annuncio da parte dell'azienda.

