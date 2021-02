Se c'è un'idea che più intriga ogni produttore di smartphone è sicuramente quella di un dispositivo foldable. E ci pensano proprio tutti, come potrebbe averci pensato anche Realme, che starebbe ipotizzando un suo smartphone pieghevole chiamato GTX, almeno secondo un leak.

Realme: lo smartphone pieghevole GTX potrebbe essere “a conchiglia”

Stando a quanto riportato da un leaker su Weibo, da fonti interne si ritiene che i tempi siamo maturi per poter osare verso nuovi tipi di dispositivi. Ed infatti, lo stesso insider ha rilasciato una sorta di render/brevetto di questo foldable di Realme. La soluzione, a quanto pare, dovrebbe essere quella clamshell o “a conchiglia“, che sul mercato è arrivata per mano di Samsung e Motorola con lo Z Flip ed il Razr.

Quello che attira non è tanto il fatto che Realme stia pensando ad un pieghevole, ma quello che potrebbe significare in termini di costi e prezzi di questo tipo di soluzione. Come abbiamo imparato in questi anni, l'obiettivo del brand di Xu Qi Chase, Sky Li e Madhav Sheth è “democratizzare” la tecnologia, che sia questa quella degli smartphone, dell'audio o dello smart home. L'idea di un progetto di questo tipo più economico spingerebbe verso il basso il prezzo e quindi potrebbe portare ad un allargamento dell'era dei pieghevoli per tutti.

Ovviamente (purtroppo, aggiungeremmo), dobbiamo forzatamente prendere con le pinze l'immagine trapelata, perché potrebbe sì dare indizio di verità, ma potrebbe anche essere una situazione solo ipotizzata e che potrebbe non concretizzarsi. Restiamo però fiduciosi.

