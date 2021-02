Realme si dà al gaming con questi accessori per smartphone

La serie Narzo 30 ha debuttato in via ufficiale insieme alla nuove cuffie Buds Air 2, ma le sorprese non sono finite qui. Realme si è data al gaming con una serie di accessori per smartphone, che vanno a comporre il Game Pro Kit: ecco tutti i dettagli sui prodotti lanciati ed il relativo prezzo di vendita.

Aggiornamento 24/02: Realme ha presentato ufficialmente gli accessori da gaming su smartphone in arrivo. Trovate tutte le novità e i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Realme Game Pro Kit: tutto sugli accessori da gaming per smartphone

Come anticipato nei giorni scorsi dagli stessi profili ufficiali del brand, sono arrivati tre prodotti definiti come Realme Game Pro Kit. Si tratta di una ventola di raffreddamento esterna, un controller ed un Finger Sleeve in materiale traspirante.

Per quanto riguarda il controller, si tratta di una soluzione con tecnologia di mappatura CapAir: trigger e pulsanti risultano più sensibili al tocco e ancora più reattivi. Ovviamente i pulsanti sono programmabili ed è possibile attivare la modalità One Touch Burst, utile per gli sparatutto. In termini di autonomia si parla di circa 80 ore di gioco; inoltre basterebbero solo 5 minuti di ricarica per beneficiare di circa 10 ore di gioco. Il controller è compatibile con dispositivi Android e iOS fino a 10.5 mm di spessore e 87 mm di larghezza.

Abbiamo poi la ventola Cooling Back Clip, con doppio sistema di raffreddamento in grado di ridurre le temperatura da 53 a 23°C. Anche in questo caso si tratta di un prodotto compatibile con Android e iOS, ma solo con dispositivi compresi tra i 65 e gli 85 mm. Ciliegina sulla torta, il retro della ventola è arricchito da effetti di illuminazione RGB.

Il cerchio si chiude con i Finger Sleeve per il gaming, dei ditali realizzati in materiali traspirati, spessi appena 0.25 mm e arricchiti con fibra d'argento elettrica superconduttiva, per un tocco ultra-reattivo.

Ci saranno altre soprese in futuro?

L'immagine in alto è stata pubblicata dal leaker Ishan Agarwal. Stando alle parole dell'insider, la gamma Realme Narzo si arricchirà con vari accessori dedicati al gaming, ma per il momento abbiamo visto solo i dispositivi del Game Pro Kit. L'immagine, invece, ci mostra un mouse da gaming di Realme, caratterizzato da linee tipiche del genere e la scritta Narzo in bella vista (presumibilmente in versione LED). In base a quanto si evince, sembra che si tratterà di un mouse wireless. Inoltre è presente anche un mousepad a tema, sempre con il logo del brand.

Si tratta di un fake oppure arriveranno anche prodotti dedicati al gaming slegati dal contesto smartphone? Al momento non vi sono conferme, quindi il tutto resta nel limbo: non appena ci saranno novità vi informeremo aggiornando questo articolo con gli eventuali dettagli.

Realme Game Pro Kit: prezzo e disponibilità

Il prezzo del controller di Realme (sia destro che sinistro) è di 999 rupie indiane, circa 11.3€ al cambio attuale. La ventola per smartphone viene proposta invece a circa 23€ al cambio. Per concludere abbiamo il ditale da gaming Finger Sleeve, venduto ad appena 1.4€ circa. Tutti e tre i prodotti saranno disponibili all'acquisto in India a partire dal 4 marzo.

