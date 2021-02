Lo Snapdragon 888 è sicuramente uno dei chipset più interessanti degli ultimi anni e promette faville sui top gamma 2021. Pare però che l'architettura del prossimo Qualcomm Snapdragon flagship sarà simile se non uguale a quella attuale da 5 nm e che il cambio di passo a 4 nm lo si vedrà solo in seguito.

Qualcomm: Snapdragon 895 di Xiaomi, OPPO e OnePlus sarà ancora a 5 nm, dal 2022 in produzione chipset a 4 nm

Stando ad un insider di Qualcomm, pare che il prossimo Snapdragon 895 (nome provvisorio) che vedremo molto probabilmente su Xiaomi, ma anche OPPO e OnePlus sarà prodotto da Samsung e che l'architettura sarà ancora a 5 nm, confermando quindi le modalità dell'888 attuale.

Questo però potrebbe cambiare nel 2022, quando Qualcomm sarà pronta ad affidarsi di nuovo a TSMC, perché è molto probabile che la fonderia di semiconduttori taiwanese potrebbe aver ultimato il progetto per realizzare chipset con architettura a 4 nm, che cambierebbe molte prospettive in termini di performance e consumi dei prossimi top gamma dei brand sopracitati.

Il processo è lungo ma non impossibile, considerando che TSMC sta pensando già anche ai 3 nm, quindi si evince dal report che i brand dovranno avere grande pazienza e, a dirla tutta, non è affatto un male migliorare quanto già prodotto finora, senza dover cercare per forza la grande novità, magari anche prematura.

