Arrivano novità super interessanti per tutti gli appassionati di Xiaomi, in particolar modo per gli utenti che hanno apprezzato il mid-range X3 di POCO. A quanto pare arriverà presto (ovviamente manca ancora una data) una possibile versione migliorata, con il nome di POCO X3 PRO: lo smartphone è stato certificato da pochissimo, con tanto di chiaro riferimento al nome commerciale.

POCO X3 Pro è stato avvistato nel data base dell'FCC

Come si evince nelle immagini in alto, frutto di un leak di Mukul Sharma, POCO X3 Pro ha fatto capolino nel database dell'ente certificativo FCC. Purtroppo la data riportata è proprio il 1 febbraio, quindi ci troviamo alle prese con una situazione in divenire. La certificazione svela solo l'esistenza del dispositivo ma non rivela altri dettagli a parte la presenza della MIUI 12.

Inoltre troviamo alcune info relative alla connettività Bluetooth 5.0, NFC e Wi-Fi Dual Band. Pare che si tratterà di un modello 4G, quindi anche se avremo una versione potenziata di X3 (un mid-range 5G particolarmente soddisfacente), questa seguirà comunque le orme del modello standard. Per finire la certificazione conferma che POCO X3 Pro presenta il numero di modello M2102J20SG: si tratta di un dettaglio utile per scovare altri documenti o per individuare presunti benchmark.

Durante l'ultimo AMA, il Country Director di POCO India ha confermato alcuni dettagli su POCO F2 (anche se è più corretto parlare di smentite) ed ha rivelato che il dispositivo sarebbe stato anticipato da un altro smartphone. Che si tratti proprio di X3 Pro? In questo caso è molto probabile che il lancio non sia poi così lontano!

POCO X3 Pro – Che cosa aspettarsi da scheda tecnica e prezzo

Come abbiamo anticipato poco sopra, la presenza di questa certificazione lascia intendere che il dispositivo potrebbe arrivare presto. Mancano indiscrezioni al riguardo, ma potremmo ipotizzare per un lancio verso la fine del primo trimestre 2021 (o al massimo nel corso della prima metà di aprile). Il prezzo non potrà che essere superiore a quello del modello standard – lanciato in Italia a 229.9€ – ma ovviamente ci aspettiamo una cifra in linea con la filosofia di X3 e quindi un prezzo accessibile e goloso.

Per quanto riguarda le specifiche è meglio non fare pronostici e restare in attesa di eventuali leak. POCO X3 è dotato dello Snapdragon 732G, di una batteria da 5.160 mAh con ricarica da 33W, un sistema di raffreddamento avanzato ed un display da 6.67″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz.

Sei appassionato di Xiaomi? Allora non perdere la nostra recensione del Mi 11, l'ultimo super top di gamma del brand!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu