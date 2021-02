Uno smartphone pensato per la grande distribuzione, data la notorietà o comunque l'ottimo prezzo, finisce spesso per avere edizioni speciali. E anche la serie OPPO Reno 5 non è da meno, tanto che vedrà presto una versione Marvel dedicata.

Marvel torna su OPPO Reno 5 4G dopo F11: cosa ci aspettiamo?

La serie Reno 5 ha già avuto una versione molto particolare del Pro+, con back cover di tipo elettrocromico. Dopo questa, OPPO lancerà una nuova versione del modello standard, probabilmente solo per quella 4G in versione Marvel, come riporta una certificazione asiatica. Non è la prima volta che il colosso cinese si affida alla “Casa delle Idee” per realizzare un modello in edizione limitata.

Infatti, già con OPPO F11 nel 2019 fu lanciata una bellissima versione Avengers dedicata all'ultimo film Endgame, che riprendeva i colori di Captain America. Non sappiamo stavolta chi sarà il protagonista della versione Marvel del Reno 5, ma ci aspettiamo qualcosa di veramente interessante.

Quanto alle specifiche della scheda tecnica, non dovrebbero esserci affatto cambi di programma, mentre la confezione sarà ovviamente tutta in tema, con tanto di accessori esclusivi dedicati al soggetto della partnership. Questo smartphone potrebbe anticipare o seguire il presunto OPPO Reno 5 Lite trapelato in queste ore sul web.

