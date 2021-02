Non sono Find X3 (anche in versione Neo e Lite) in arrivo per la compagnia cinese. Nuove indiscrezioni riferiscono che l'azienda è al lavoro anche sui modelli della serie F, precisamente con i prossimi OPPO F19 e F19 Pro. Si tratta dei successori della gamma F17 (in copertina vedete la variante Pro) lanciata lo scorso settembre. Ed ora ecco spuntare i primissimi dettagli.

OPPO F19 e F19 Pro in arrivo: tutto quello che sappiamo finora

Partiamo con dire che allo stato attuale specifiche e design restano avvolti nel mistero. L'unica certezza è che il look sarà di certo differente rispetto alla generazione precedente, anche se per ora non è dato di sapere quali saranno le novità estetiche introdotte. Alcune fonti riportano che il debutto di OPPO F19 ed F19 Pro sia previsto per questo mese ma secondo altre – ritenute più affidabili – l'evento di lancio dovrebbe essere fissato invece direttamente per marzo 2021.

Probabile che nelle prossime settimane comincino anche a fare capolino i primi teaser ufficiali, insieme alle solite indiscrezioni di rito. Per quanto riguarda la serie F17, i due modelli della gamma hanno fatto capolino con un look d'eccezione, caratterizzato da uno spessore super contenuto (7.45 e 7.48 mm).

Entrambi adottano un display AMOLED con sensore ID integrato, il modello base con drop notch mentre per la versione Pro si è preferito procedere con un doppio foro, in grado di ospitare una selfie camera da 16 + 2 MP. I chipset equipaggiati sono lo Snapdragon 662 ed una soluzione Helio P95 ma non è dato di sapere se anche quest'anno OPPO propenderà per Qualcomm e MediaTek insieme oppure si affiderà ad un solo produttore.

Comunque, come di consueto restiamo in attesa di ulteriori novità: in caso di nuovi leak provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu