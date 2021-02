OPPO A54 5G sarà il nuovo low-cost ma con chip Qualcomm

Nel mentre viene presentato Reno 5 K e attendiamo il debutto della famiglia Find X3, scopriamo l'esistenza di OPPO A54 5G. Come tutti i modelli della serie A, sarà un nuovo esponente per la fascia media. Nella fattispecie, ambirà a prendere posizione nel segmento più low-cost, come si evince dalle specifiche tecniche che lo caratterizzeranno.

È in arrivo OPPO A54 5G: ecco quali saranno le sue caratteristiche tecniche

Grazie alle immagini render trapelate, scopriamo che OPPO A54 5G sarà uno smartphone molto appariscente, perlomeno nella sua versione Fantastic Purple con gradiente lilla/acquamarina. Ce ne sarà anche una più tipicamente Silver Black, per una scocca che accoglierà uno schermo IPS LCD da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9. Sul frame destro vediamo il sensore ID laterale, assieme ad un sistema di riconoscimento facciale. Come anticipato, questo A54 5G sarà uno smartphone modesto ma con chipset Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 480.

Ad 8 nm, il SoC contiene una CPU octa-core (2 x 2,0 GHz Kryo 460 Gold + 6 x 1,8 GHz Kryo 460 Silver) ed una GUP Adreno 619. Lato memorie troveremo 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile tramite microSD, mentre la batteria sarebbe una 5.000 mAh con ricarica rapida 18W. Il reparto connettività includerebbe Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, USB Type-C e ingresso mini-jack. Concludiamo con il comparto fotografico, con A54 5G avremmo una quad camera da 48+8+2+2 MP, con sensori che dovrebbero essere grandangolare, macro e per la profondità. Sul davanti, invece, ci sarebbe una selfie camera da 16 MP.

In poche parole, OPPO A54 5G dovrebbe essere una sorta di rebrand di OPPO A93 5G, per tanto qualche specifiche sia differente.

OPPO A54 5G – Prezzo e data d'uscita

La presentazione di OPPO A54 5G dovrebbe avvenire ad inizio estate. Stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe fare il suo debutto nella fascia dei 200/300€.

