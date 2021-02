Dopo la nostra panoramica dedicata al modello N10 5G, stavolta tocca ai possesso di OnePlus Nord N100 scoprire come effettuare l'unbrick del proprio smartphone. Similmente al fratello maggiore e agli altri dispositivi della casa cinese, anche a questo giro entra in gioco la modalità EDL (Emergency Download Mode), feature di emergenza che rendere praticamente quasi impossibile brickare il proprio smartphone OnePlus.

Come effettuare l'unbrick di OnePlus Nord N100 tramite modalità EDL

Come visto in precedenza, anche per effettuare l'unbrick di OnePlus Nord N100 c'è bisogno di un apposito strumento, chiamato MsmDownloadTool. Questo è disponibile per il piccolo del brand cinese grazie ad uno dei developer di XDA, il quale ci illustra anche il metodo da utilizzare per “salvare” il dispositivo. Di seguito trovate i vari passaggi, ma ovviamente prima di procedere dovete scaricare il file che vi interessa (lo trovate tramite il link qui sotto; sarete reindirizzati direttamente al thread di XDA dedicato).

SCARICA MSMDOWNLOADTOOL PER OP NORD N100

Per prima cosa avviate il tool V4.0.exe dal vostro PC o notebook;

Nella schermata di avvio selezionate Other nel menù a tendina e poi cliccate su Next;

spegnete il vostro OnePlus Nord N100 e tenete premuti i tasti volume + e volume – per entrare in modalità EDL;

collegate il dispositivo al PC;

cliccate Enum per essere certi che il dispositivo sia rilevato e poi premete Start;

dopo circa 300 secondi potrete rimettere mano al vostro smartphone ed il firmware sarà ripristinato.

Ovviamente per maggiori informazioni sulla procedura e su tutti i dettagli relativi al tool di unbrick dedicato OnePlus Nord N100, vi invitiamo a visitare il thread dedicato presente sul forum di XDA.

