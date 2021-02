All'improvviso, un leaker svela l'esistenza di OnePlus Nord N1 5G per questo 2021. Lo smartphone sarà a tutti gli effetti il successore all'attuale Nord N10 5G, ereditandone il target di mercato. Sarà quindi uno smartphone che punterà alla fascia medio/bassa dell'utenza, mentre il modello di riferimento sarà il futuro Nord N2. In questo articolo raccoglieremo tutte le informazioni da qui in avanti, fra immagini, scheda tecnica, prezzo e data di presentazione.

OnePlus Nord N1 5G: tutto quello che sappiamo su scheda tecnica, prezzo e data d'uscita

Design e display

Per il momento non è dato sapere in alcun modo come sarà fatto OnePlus Nord N1 5G. Non essendo uno smartphone di punta, non ci aspettiamo grandi novità sotto il profilo estetico, a partire dallo schermo forato che quasi sicuramente rimarrà. Possiamo aspettarci uno schermo sempre attorno ai 6,5″ Full HD+, con l'azienda che potrebbe mantenersi sui canonici 60 Hz se non addirittura osare i 90 Hz. Sarà interessante capire se lo schermo adoperato sarà ancora LCD o un più pregiato AMOLED, anche se propendiamo per la prima opzione.

Se Nord N10 5G ha un sensore per lo sblocco posto sul retro, magari su N1 potrebbe essere sostituito con un sensore ID laterale. Inoltre, vedremo se OnePlus avrà deciso di continuare con la plastica per la back cover o se preferirà optare per il vetro.

Hardware

Visto il nome, OnePlus Nord N1 5G sarà mosso da un chipset dotato di modem per la connettività 5G, quasi sicuramente marchiato Qualcomm. Su Nord N10 5G c'è lo Snapdragon 690, chipset ad 8 nm con CPU octa-core a 2,0 GHz e GPU Adreno 619, quindi su Nord N1 5G ci aspettiamo un SoC aggiornato. Potrebbe essere utilizzato un chipset inedito che Qualcomm potrebbe presentare nei prossimi mesi del 2021, dato che il suo lancio dovrebbe avere luogo fra un bel po' di tempo. Lato memorie dovremmo trovare almeno 6 GB di RAM e 128 GB di storage, forse espandibile via microSD. Per quanto riguarda la batteria, ci aspettiamo un amperaggio attorno ai 4.400 mAh con ricarica rapida Warp Charge 30 a 30W.

OnePlus Nord N1 5G – Prezzo e data d'uscita

Come fa presente il leaker Max Jambor, dato che Nord N10 5G è stato presentato nell'autunno 2020, probabilmente ci vorrà ancora tempo prima di conoscere bene OnePlus Nord N1 5G.

