Non avviene spesso che un'azienda tagli il costo dei propri prodotti, ma sembra proprio che per OnePlus Nord N10 5G e N100 sia in arrivo un buon taglio di prezzo. Non è una notizia ancora ufficiale e certa, per quanto arrivi da una fonte molto autorevole quando si parla di OnePlus. Mi sto riferendo a Max Jambor, leaker sempre molto informato quando si parla di notizie in anteprima a tema OnePlus.

OnePlus Nord N10 5G e N100 costeranno meno a breve: vendite non entusiasmanti?

Nel suo ultimo tweet, Max Jambor rivela quali saranno i nuovi prezzi di listino per OnePlus Nord N10 5G e N100: 299€ per il primo e 149€ per il secondo. Se si avverasse, significherebbe una diminuzione di 50€ per entrambi gli smartphone, inizialmente prezzati a 349€ e 199€.

OnePlus is dropping the price of the N10 5G and N100 on February 8th👀 Is this is a sign? I literally have no idea 🤨😄 N10 5G will be 299€ and N100 149€! — Max Jambor (@MaxJmb) February 2, 2021

OnePlus non è solita a questi tagli di prezzo, pertanto viene da pensare il perché abbia deciso di farne calare il costo per gli acquirenti. Verrebbe da pensare che le vendite non stiano andando in maniera entusiasmante, anche visto il feedback non particolarmente positivo degli utenti. Soprattutto nel caso di Nord N10 5G da noi recensito, se si pensa che a soli 50€ in più c'è il più intrigante Nord.

A proposito di Nord N10 5G, vi ricordiamo che di recente abbiamo iniziato a parlare dell'esistenza del suo successore: Nord N1 5G.

