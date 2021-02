Quando si parla di OnePlus, affiorano subito alla mente i dettami con cui l'azienda ha prodotto i suoi dispositivi. E questi possono riassumersi nel motto “Mai accontentarsi“, che è anche il principio del confronto che OnePlus avvierà dei suoi smartphone nella Never Settle Cup.

OnePlus: in attesa della serie 9, vuole premiare il miglior smartphone nel confronto Never Settle Cup

Only one phone can win the Never Settle Cup. Only one of you can win our mystery box. Drop your prediction below for the chance to win BIG! 👇 pic.twitter.com/w4NFqjY1WM — OnePlus (@oneplus) February 22, 2021

Il contest di OnePlus nasce su Twitter in un post ufficiale, dove il brand chiede ai fan di fare le loro previsioni per il miglior smartphone della compagnia, da OnePlus One all'ultimo 8 Pro. Non è presente l'ultimo 8T ma è probabile che in gioco ci sia anche lui. Questa voglia di conoscere dai fan qual è secondo loro lo smartphone per chi non si accontenta è indicativo, probabilmente, per capire se i prossimi OnePlus 9 corrispondano a ciò che i fan chiedono per un loro dispositivo.

Attualmente non ci sono molte altre indicazioni in merito alla Never Settle Cup di OnePlus, ma non è escluso che nei prossimi giorni capiremo meglio come si strutturerà il contest che determinerà il OnePlus migliore di sempre… ovviamente, sempre in attesa della serie 9, che si preannuncia veramente di un livello altissimo.

E voi, quale OnePlus pensate sia stato il migliore? Il primo, vero e forse unico Flagship Killer OnePlus One, oppure gli ultimi arrivati della serie 8/8T? Fatecelo sapere nei commenti.

