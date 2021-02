Sebbene siano due brand che hanno sempre provato a darsi una propria identità ben definita, OPPO e OnePlus finiscono spesso per coincidere e ritrovarsi insieme nelle stesse faccende. Per questo, il dubbio che un giorno sugli smartphone OnePlus possa tornare la ColorOS è concreto, sebbene abbia elementi ancora prematuri.

OnePlus: il ritorno della ColorOS è qualcosa di possibile, ma bisogna andare per gradi

Ad accendere la lampadina sulla questione ci ha pensato Digital Chat Station su Weibo, che ha sollecitato gli utenti parlando dell'eventuale passaggio (di nuovo) dell'interfaccia di OPPO sugli smartphone del brand “cugino” e collega nell'universo Ouga, come accaduto agli albori con il OnePlus One in Cina, prima dell'avvento di HydrogenOS. Come prevedibile, è un ragionamento possibile ma le stesse possibilità sono relativamente basse.

Questo perché unire i due team (si parla più che altro di HydrogenOS) potrebbe essere problematico, soprattutto in tempi brevi. Nonostante infatti i team di Ricerca e Sviluppo di OPPO e OnePlus sono ormai una cosa sola, rivedere tutto verso il brand produttore della serie Find sarebbe avventato, almeno all'inizio.

Quindi è sicuro che per il momento la serie 9 di OnePlus uscirà con e manterrà OxygenOS/HydrogenOS, ma in futuro il software potrebbe includere gradualmente delle funzioni della ColorOS che non escluderebbe quindi un'eventuale fusione. Insomma, non pensiamoci troppo, ma mai dire mai.

