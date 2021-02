Mentre i precedenti flagship della serie 7 stanno ricevendo le prime build beta dedicata ad Android 11, l'ultimo major update è già presente in versione stabile sull'attuale generazione top. La casa cinese ha dato il via al rilascio della OxygenOS 11.0.4.4 e 11.0.7.10 per OnePlus 8, 8 Pro e 8T, con varie migliorie per tutti e tre i dispositivi.

OnePlus 8, 8 Pro e 8T: disponibile l'aggiornamento alla OxygenOS 11.0.4.4 e 11.0.7.10 | Changelog e Download

Oltre alle patch di sicurezza di gennaio 2021, il nuovo aggiornamento risolve varie problematiche riscontrate nei giorni scorsi, come ad esempio il problema dello split screen. Di seguito trovate il changelog completo dell'update, valido sia per la OxygenOS 11.0.4.4 che per la versione 11.0.7.10: ricordiamo che il primo firmware è quello dedicato a OnePlus 8 e 8 Pro mentre il secondo arriva sul modello 8T. Infine un piccolo appunto: per gli utenti OnePlus 8T che utilizzano build Global (IN) oppure NA, il numero di versione è 11.0.7.9 (ma ovviamente il changelog resta invariato).

Sistema Ottimizzata l'esperienza di utilizzo per i long screenshot Ottimizzata la visualizzazione dell'interfaccia utente della barra di notifica Risolti i problemi con alcune applicazioni di terze parti Risolto il problema dei freeze di Twitter Risolto il problema per cui l'apertura dello split screen poteva non riuscire Risolto il problema con la visualizzazione imprecisa dell'attribuzione di alcuni numeri Risolti problemi noti e migliore stabilità del sistema Patch di sicurezza Android aggiornata a gennaio 2021

Galleria Risolto il problema per cui in alcuni casi i video non venivano riprodotti

Rete Risolto il problema del rumore durante chiamate 5G



Gli aggiornamenti per i flagship di OnePlus sono in rilascio tramite OTA incrementale; ciò vuol dire che arriveranno progressivamente nel corso dei prossimi giorni su tutti i modelli interessati. Per chi vuole procedere con il download della OxygenOS 11.0.4.4 per OnePlus 8 e 8 Pro o della versione 11.0.7.10 per 8T, qui trovate il nostro articolo dedicato. Tuttavia vi segnaliamo che nel momento in cui scriviamo i firmware non sono ancora disponibili, quindi li troverete non appena saranno pubblicati in rete.

