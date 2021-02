OnePlus 7, 7T, 8, 8T: bug e problemi per Google Pay e sensore ID

C'è un motivo per cui OnePlus si sta muovendo con cautela nel portare l'aggiornamento alla OxygenOS 11 sui propri smartphone e si chiama bug. Dopo aver debuttato nativamente su OnePlus 8T, è stata progressivamente portata sulla serie 8 e 8 Pro, mentre 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro (così come Nord) sono in fase di beta testing. E su tutti questi modelli, anche nel caso della OxygenOS 10, continuano le segnalazioni di bug di varia natura.

I bug continuano per OnePlus 7, 7T, 8 e 8T, specialmente con la OxygenOS 11

Con l'aggiornamento ad OxygenOS 11 su base Android 11, alcuni proprietari di OnePlus 8, 8 Pro e 8T stanno riscontrando uno spiacevole malfunzionamento del sensore d'impronte (1, 2, 3, 4). Stando alle segnalazioni, il sensore non è in grado di funzionare correttamente, non sbloccando il dispositivo. In alcuni casi si ottiene anche un messaggio non propriamente piacevole: “Fingerprint hardware not available”. In attesa che OnePlus faccia chiarezza, sembra che il software non sia in grado di comunicare con il sensore biometrico, quasi come se fosse staccato. È un bug che colpisce tutti e tre i modelli e con differenti versioni della OxygenOS 11, quindi pare essere un problema alla base. Purtroppo sembra che le segnalazioni siano in circolo da mesi, pertanto speriamo che OnePlus risolva quanto prima.

Sempre parlando di OnePlus 8 e 8 Pro, c'è un altro bug comparso con l'avvento dell'ultimo aggiornamento alla OxygenOS 11.0.3.3. Numerosi utenti stanno riscontrando problemi con i consumi energetici, più elevati del normale e rispetto alla precedente release software (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Non è un problema che colpisce tutti, però, dato che ci sono utenti che hanno aggiornato ma non hanno avuto lo stesso problema (1, 2, 3, 4).

Ma i problemi non mancano anche per i possessori di OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro. Sembra proprio che l'ultimo aggiornamento della OxygenOS 10 abbia “rotto” Google Pay, con un bug che impedisce agli utenti di usare l'NFC per pagare con la piattaforma di Big G (1, 2, 3, 4). L'errore che si ottiene è il seguente: “Il tuo dispositivo non rispetta gli standard di sicurezza“.

