OmniVision punta in alto con il nuovo sensore da 50 MP: OnePlus, OPPO e Xiaomi sono avvisate

Dopo un lungo periodo di attesa ecco che OmniVision torna a fare la sua comparsa sul mercato, con il nuovo OV50A. Si tratta, quindi, di un nuovo sensore da 50 MP che, per caratteristiche, sarà destinato soprattutto ai flagship del futuro. Potremmo cominciare a vederlo, quindi, su qualche Xiaomi, OnePlus o OPPO. Andiamo a vedere, però, più nello specifico che cosa offre questa nuova componente.

OmniVision OV50A, il sensore da 50 MP per i flagship

Questo nuovo sensore presenta una dimensione di pixel pari a 1.0μm (1/1,5″), sfruttando una nuova tecnologia di messa a fuoco automatica a rilevamento di fase (QPD). Per intenderci, quindi, questa rileva in maniera molto più precisa la distanza dei soggetti, proponendo quindi una migliore messa a fuoco, più precisa e rapida, anche in condizioni di luce sfavorevoli. Viene da sé, quindi, che tale aspetto sia di fondamentale importanza su uno smartphone di fascia alta, da cui tutti si aspettano un certo tipo di prestazioni in ambito fotografico.

Stando alla potenza di tale sensore, OmniVision OV50A permette di girare video in 8K a 50 MP, sfruttando la tecnologia di cui abbiamo parlato poco fa, a 30fps. Non solo, perché è possibile anche realizzare video in 8K da 12,5 MP a 60fps, nonché video in 4K a 90fps.

Speriamo, dunque, di vederlo presto a bordo di qualche smartphone, magari proprio di casa OPPO, OnePlus e Xiaomi.

