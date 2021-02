Dal 1 al 7 febbraio torna la Device Connected Week di Amazon, una settimana di offerte lampo, sconti e promozioni da cogliere al volo su tantissimi prodotti di tecnologia, e che anche quest'anno vede tra i protagonisti Xiaomi con alcuni dei suoi smartphone di fascia media preferiti, tra cui ovviamente gli immancabili Redmi Note 9T 5G e POCO X3.

Amazon Device Connected Week: tutte le offerte di Xiaomi

Come anticipato in apertura gli sconti dell'Amazon Device Connected Week dureranno fino alla mezzanotte di domenica 7 febbraio; avrete quindi una settimana di tempo per beneficiare delle offerte di Xiaomi sulla piattaforma di e-commerce, la quale propone una serie di sconti dedicati ai suoi modelli di fascia media. Tra questi trova spazio Redmi Note 9 Pro (qui la nostra recensione) a 219€ nella versione da 6/64 GB, Redmi Note 9T – il primo 5G della serie Note – in sconto a 229€. Ovviamente non poteva mancare lui, il best buy assoluto POCO X3 NFC, uno dei dispositivi più apprezzati dagli appassionati per il suo rapporto qualità/prezzo invidiabile.

CLICCA QUI PER LA PAGINA DELLE OFFERTE

In alto trovate il link per accedere alla pagina di Amazon dedicate alle offerte di Xiaomi. Ricordiamo ancora una volta che si tratta di sconti disponibili per un periodo limitato (fino al 7 febbraio) e molto probabilmente fino ad esaurimento scorte.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu