I produttori di smartphone stanno investendo molto nel settore degli indossabili, visti i più ampi margini di crescita e profitto, e questo lo sa anche Red Magic. Nonostante il brand sia stato creato da Nubia per concentrarsi sul mondo del gaming, sembra che sia prossimo al lancio del suo primo smartwatch. A rivelarci questa notizia non è un rumor o un'indiscrezione, bensì una vera e propria certificazione FCC con tanto di documentazione ed immagini. E sono proprio queste immagini a mostrarci un orologio piuttosto standard per gli stilemi estetici a cui ci ha abituato l'azienda.

Aggiornamento 22/02: da un teaser ufficiale del Presidente Ni Fei, abbiamo la data di uscita del Red Magic Watch. Vi riportiamo tutto in fondo all'articolo.

Red Magic fa certificare il suo primo smartwatch: cosa aspettarsi?

La stessa casa madre Nubia ha osato non poco con il suo primo smartwatch, con un Nubia Watch dal design tutto curvo. Al contrario, con Red Magic sembrerebbe aver voluto optare per una linea più tradizionale. Le immagini non sono propriamente esaustive, ma si evince che sarà un orologio tondo, classico nelle sue linee. Sui lati del frame scorciamo due tasti fisici, per certi versi dal sapore retrò.

Consultando la documentazione della certificazione FCC, possiamo anche conoscere le specifiche tecniche di questo smartwatch Red Magic. Veniamo informati che l'orologio ha uno schermo AMOLED da 1,39″ 454 x 454 pixel con cinturino da 13 mm, certificazione 5 ATM, batteria da 420 mAh e supporto Bluetooth 5.0 LE e GPS/GLONASS/QZSS. Fra i sensori troviamo quelli incaricati per misurazione dei battiti cardiaci e SpO2, così come accelerometro, giroscopio e sensore di luce ambientale. Non ci resta che capire come Red Magic riuscirà a differenziarlo dal resto della competizione, magari con funzioni apposite per i possessori di smartphone da gaming?

Red Magic Watch ha una data di uscita

Dopo i rumor che l'avevano anche mostrato in alcune certificazioni, il Red Magic Watch vedrà presto la luce e ad oggi abbiamo anche la data di uscita ufficiale. Infatti, Ni Fei su Weibo ha rivelato che lo smartwatch sarà presentato insieme all'attesissimo Red Magic 6, segnando quindi una combo di rilievo per il 4 marzo 2021.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu