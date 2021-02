I migliori accessori per iPhone 12 su AliExpress

Nelle ultime settimane abbiamo pubblicato diversi articoli relativi ai migliori prodotti presenti su AliExpress e, probabilmente, avrete scoperto che questo eCommerce regala tantissime gioie grazie ai suoi prezzi contenuti. Così, nell'articolo di oggi, scopriremo quali sono i migliori accessori per iPhone 12 (e non solo). Più nel dettaglio parliamo di gadget accessibili a tutti, in quanto posizionati sotto i 20 euro.

I 7 migliori accessori per iPhone 12 su AliExpress

Basi di ricarica wireless

Ho scelto di inserire due soluzioni in questa categoria, la prima è una base di ricarica wireless a 15W di Baseus, la quale ha la particolarità di avere una superficie in vetro che lascia trasparire le parti interne. Questa è perfetta per l'ultima serie di iPhone 12 in quanto supporta a pieno i 15W.

Tuttavia, qualora abbiate un iPhone di “vecchia generazione” e vogliate spendere meno per una basetta a 10W allora potrete scegliere una delle altre varianti disponibili nella stessa pagina di prodotto.

La seconda soluzione è una docking station per iPhone, AirPods e Apple Watch, la quale offre rispettivamente una ricarica a 7.5W, 5W e 2.5W. Faccio presente che con altri smartphone Android si arriva fino ai 15W (es. serie Galaxy S20, ma trovate più info sul link).

Supporto tripod per iPhone e Apple Watch

Questo è probabilmente il prodotto più bello della lista, in quanto parliamo di un supporto da agganciare su un tripod che permette di far alloggiare sia l'iPhone che l'Apple Watch. A cosa serve? Beh, è uno strumento utilissimo per i vlog dal momento che potrete sfruttare il display del Watch per vedere la ripresa!

Le immagini parlano sicuramente più di mille parole e, inoltre, potrete agganciare su di esso altri accessori come un pannellino LED o un microfono.

Trigger da gioco

I primi trigger che vi sto per proporre sono dei veri e propri pulsanti professionali che miglioreranno notevolmente il vostro stile di gioco e le vostre performance. Infatti, troviamo una comoda impugnatura in stile joystick e due tasti per lato, un po' come se fossero L1/L2 e R1/R2.

Per chi fosse alla ricerca di trigger più semplici e basic, allora Baseus ha una proposta molto più economica. Infatti, questi controller sono venduti a 3 euro e ci aiuteranno comunque a migliorare le prestazioni.

Adattatore 2 in 1

Costa solo 1.33 euro ed è uno degli accessori più utili che possiate acquistare per il vostro iPhone. Stiamo parlando di un adattatore 2 in 1 da inserire nell'ingresso Lightning che vi permetterà di ascoltare musica con le cuffie a filo e ricaricare il telefono contemporaneamente.

Custodia magnetica per iPhone 12

Con soli 3 euro potrete acquistare un portafoglio magnetico in finta pelle per iPhone 12. Questo è disponibile in diverse colorazioni e per tutte le varianti della serie 12.

