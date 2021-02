Con l'arrivo della serie 17, la compagnia cinese ha chiuso il capitolo smartphone nel 2020: non saranno presentati altri modelli e quindi si passerà a Meizu 18 e 18 Pro. Ne consegue che i leaker non se ne stanno di certo con le mani in mano ed infatti iniziano a fioccare le indiscrezioni sul futuro top di gamma, di cui potrebbe esserci anche una variante Max. In questo articolo raggruppiamo tutte le informazioni finora trapelate su specifiche, prezzo e data d'uscita.

Aggiornamento 26/02: dopo aver rivelato alcune specifiche chiave del dispositivo, apprendiamo novità anche sul sistema AI dei Meizu 18. Trovate tutto nella sezione “Hardware”.



Meizu 18 e 18 Pro: quali saranno le novità dei nuovi top di gamma?

Design e display

Capire come saranno fatti Meizu 18 e 18 Pro è stata un'impresa ardua nel corso dei mesi passati. Ogni volta che c'è un nuovo top di gamma Meizu in uscita, in rete si sprecano le immagini fasulle e quindi è difficile capire in che direzione andrà. Anche perché il produttore ha più volte cambiato stilemi estetici, presentando smartphone anche molto diversi fra loro di generazione in generazione. Per fortuna, almeno per quanto riguarda la parte frontale, l'azienda ci regala una conferma: Meizu 18 e 18 Pro avranno un display con bordi curvi ed un punch hole centrale per la selfie camera. Presente all'appello anche il lettore per le impronte digitali integrato nello schermo.

Stando ai nuovi teaser pubblicati dalla casa cinese, Meizu 18 avrà uno schermo da 6,2″, quasi sicuramente con risoluzione Full HD+ e (secondo le indiscrezioni) un refresh rate a 90 Hz. Oltre al modello base, l'azienda ha snocciolato qualche dettaglio interessante anche in merito al fratello maggiore Meizu 18 Pro.

Sempre secondo i poster, il modello Pro avrà dalla sua un display con risoluzione 2K; non vengono specificate le dimensioni e per ora non è dato di sapere se sarà uguale alla versione standard 8quindi 6.2″) oppure se avrà misure maggiori: le indiscrezioni precedenti parlano di un presunto pannello da 6.67″ a 120 Hz. In entrambi i casi si tratterebbe di uno schermo AMOLED, il pannello Samsung E4 che abbiamo potuto apprezzare su Xiaomi Mi 11, ma manca ancora una conferma ufficiale al riguardo.

Per quanto riguarda invece la parte posteriore, la prima immagine comparsa in rete è anche la più improbabile, dato che ci rivela uno schermo totalmente full screen (e quindi totalmente contro la conferma del punch hole), con una presunta fotocamera nello schermo. Inutile dire che, salvo sorprese incredibili, non sarà fatto così Meizu 18, seppur sia nata un'ulteriore indiscrezione che rivelerebbe l'esistenza anche di un fantomatico Meizu 18 Max.

Quest'altra immagine, in qualità decisamente più alta, ci rivela un Meizu 18 che ricalca l'estetica di Huawei Mate 30 RS Porsche Design. Ma sui social c'è anche chi ipotizza che Meizu potrebbe continuare a seguire le orme di Samsung, come già accaduto in passato. E quindi non è nemmeno da escludere che l'ammiraglia di Meizu possa assomigliare in qualche modo a Samsung Galaxy S20.

Hardware

Secondo quanto rivelato finora, Meizu 18 e 18 Pro farebbero parte degli smartphone che in questo 2021 dovrebbero utilizzare lo Snapdragon 888. Forte del nuovo processo produttivo a 5 nm, contiene una CPU octa-core Kryo 680 (1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz) ed una GPU Adreno 660. Ad accompagnarlo ci saranno gli ultimi standard per le memorie, con tagli di memoria da almeno 8 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile.

Ma c'è uno screenshot comparso in rete che ci racconta una differente storia, con la pagina delle informazioni dello smartphone. Fra le specifiche elencate è ben evidente la presenza dello Snapdragon 870, il SoC di fascia alta ma non massima di casa Qualcomm. Tenendo a mente la quantità di false informazioni che sono solite gravitare attorno a Meizu, non è un'informazioni così inverosimile, anzi. Il produttore potrebbe aver optato per uno Snap 870 su Meizu 18, mentre lo Snap 888 potrebbe essere destinato unicamente a Meizu 18 Pro.

E proprio dai chipset ci spostiamo a quello del sistema AI OneMind, sviluppato internamente da Meizu e che ora è stato portato all'ennesima potenza sfruttando proprio le qualità dei chipset Qualcomm. A cosa servirà? Sostanzialmente esso ha tre scopi e sono: analisi, processo decisionale ed evoluzione. Insomma, memorizzerà le abitudini dell'utente per elaborare un processo decisionale intelligente sui Meizu 18.

Viste le dimensioni differenti, Meizu 18 avrebbe una batteria da 3.910 mAh, mentre con il modello Pro si salirebbe ad una più capiente 4.410 mAh. Le certificazioni ci rivelano una nuova ricarica rapida da 40W, con la variante Pro che dovrebbe nuovamente sfoggiare anche la ricarica wireless. Un altro aspetto da considerare è che anche Meizu dovrebbe adeguarsi al trend odierno, quindi niente caricatore in confezione.

Per quanto riguarda il software, Meizu 18 e 18 Pro avranno dalla loro Android 11 ed un'interfaccia proprietaria Flyme 8.3.

Fotocamera

Probabilmente il comparto fotografico sarà l'aspetto che più differenzierà Meizu 18 e 18 Pro. Il modello standard dovrebbe avere per sé una tripla fotocamera da 64+8+2 MP, dotata di grandangolare e sensore per gli scatti macro, oltre ad una selfie camera da 32 MP. Tuttavia, stando allo screenshot nel paragrafo “Hardware”, la tripla fotocamera indicata conterrebbe sensori da 64+12+5 MP.

Per la versione Pro, invece, si menziona una quad camera da 64+13+8+5 MP, con lo stesso primario ma coadiuvato da un teleobiettivo periscopiale 5x, grandangolare e sensore macro più evoluto. Inoltre, il Pro potrebbe anche avere una dual selfie camera da 32 MP con sensore per l'acquisizione della profondità oppure un grandangolare.

Come potete vedere dalle immagini qui sopra, si vede un Meizu 18 con selfie camera sotto il display. Ovviamente, come spesso capita in questi casi, è necessario prendere con le pinze quanto mostrato nel video. I più attenti, infatti, si saranno accorti che si tratta semplicemente di un Meizu 17 rovesciato. Quella che vediamo in primo piano, dunque, dovrebbe essere la parte inferiore di tale device.

Prezzo e data d'uscita

La nuova serie top di Meizu è in dirittura d'arrivo nella prima metà del 2021. Dopo indizi ed indiscrezioni finalmente la compagnia cinese ha alzato il sipario sulla data di presentazione della gamma Meizu 18, tramite il teaser che vedete in alto. Per festeggiare i 18 anni dalla sua fondazione la casa asiatica lancerà uno speciale documentario il 1° marzo; il giorno giorno successivo (quindi il 2 marzo) avremo il debutto della Flyme 9, interfaccia che dovremmo trovate sulla famiglia Meizu 18 (anche se le indiscrezioni riportano che alla commercializzazione troveremo ancora la Flyme 8.3). Questa sarà composta da due modelli, che saranno presentati il 3 marzo.

Riguardo al prezzo, prendendo per buoni quelli della serie 17, ci aspettiamo un costo non inferiore a 470€ (3.699 yuan) per Meizu 18 e 550€ (4.299 yuan) per Meizu 18 Pro.

