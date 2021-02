Uno degli appuntamenti più attesi dell'anno quando si parla di MediaWorld è senza dubbio con XDays. In questi giorni infatti, tanta tecnologia è in sconto e questo riguarda anche i maggiori brand cinesi, come Xiaomi (Redmi), OPPO e Huawei, con tante offerte dedicate proprio agli XDays MediaWorld.

MediaWorld XDays: ecco la selezione delle migliori offerte Xiaomi (Redmi), OPPO e Huawei

Come antipasto dei prodotti in sconto su MediaWorld partiamo con il sempre interessante Redmi Note 9S, che in versione 64 GB scende all'ottimo prezzo di 159€. Proseguendo con gli smartphone, anche OPPO e Huawei non sono da meno ed infatti sono in offerta sia A9 2020 al prezzo di 179.99€ e P40 Lite a 219.99€.

Non solo smartphone però, visto che anche lato informatica gli XDays danno il meglio di sé, come nell'offerta per il tablet Lenovo Tab M10 HD al prezzo di 149.99€. Se invece necessitate di Windows e di prestazioni di alto livello, è in offerta il notebook Huawei MateBook D 15 con Ryzen 7-3700U, che è ora al prezzo di 729€.

Infine, se volete guardare ad offerte interessanti per l'audio, sono in offerta anche le Huawei FreeBuds 3i a 69.99€ e FreeBuds Studio a 249.99€.

Trovate queste ed altre offerte MediaWorld XDays a questo link, dove troverete un intero catalogo di prodotti di elettronica a prezzi molto interessanti. L'iniziativa è valida fino al 28 febbraio 2021.

