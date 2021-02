Se avete mai ottenuto i permessi di root su uno smartphone, molto probabilmente vi interesserà sapere che Magisk 22 è stato appena ufficializzato. Fino a qualche anno fa, gli utenti erano soliti affidarsi al sistema SuperSU per questa procedura, ma con l'avvento di Magisk sono cambiate molte cose. Questo perché la creazione di topjohnwu non soltanto è open source, ma soprattutto adotta un meccanismo systemless. Il vantaggio di questa tecnica è ottenere sì i permessi di root, ma in un modo che il sistema operativo non rileva, senza quindi compromettere il funzionamento di app bancarie, Google Pay, Netflix, Pokémon GO e così via.

Annunciato Magisk 22: ecco come cambia l'app necessaria per il root e il modding

Il cambiamento più grosso che viene confermato con Magisk 22 è la fusione di Magisk e Magisk Manager, finalmente con una singola app a cui affidarsi. Da ora in avanti, perciò, ci sarà un unico file da flashare tramite TWRP e come file APK da installare, perciò eliminando dei passaggi di installazione ormai superflui. Ecco il changelog completo:

Magisk e Magisk Manager ora sono uniti nello stesso pacchetto.

Il termine “Magisk Manager” non è più utilizzato. La chiamiamo app Magisk.

Supporto per nascondere l'app Magisk con tecnica avanzata (caricamento APK stub) su Android 5.0+ (prima era 9.0+)

Non consentito il re-packaging dell'app Magisk su dispositivi precedenti ad Android 5.0

Rileva e avverte più stati non validi e fornisce istruzioni su come risolverli

Risolto un bug quando l'arresto di MagiskHide non ha effetto

Risolto bug durante la decompressione delle immagini di avvio compresse lz4_lg

Supporta la serie Galaxy S21

Risolti i percorsi APEX errati che impedivano il caricamento di libsqlite.so

Potete provare il nuovo Magisk 22 scaricandolo dalla pagina dedicata GitHub. Se hai uno smartphone Xiaomi e sei interessato ad ottenerne i permessi di root, ti ricordo che c'è una guida dedicata.

Scarica Magisk 22

