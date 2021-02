Lenovo Legion Pro 2: l’azienda svela quando sarà presentato

Non solo i produttori consumer si stanno sfregando le mani per il nuovo chipset Qualcomm, ma anche quelli che guardano al gioco mobile. Infatti, seppur saranno altri i brand a presentare prima smartphone con Snapdragon 888, brand come Lenovo guardano già al prossimo gaming phone, come il futuro Legion Pro 2, che si preannuncia potentissimo.

Aggiornamento 24/02: dopo qualche mese dalle prime notizie, scopriamo il periodo di presentazione per il nuovo Lenovo Legion Pro 2. Ve ne parliamo a fine articolo.

Lenovo Legion Pro 2 sarà il più potente, innovativo e “freddo” del mondo

Con l'arrivo del Lenovo Legion Pro 2, abbiamo avuto già prova di cosa può dare il brand cinese al gaming da smartphone, con tante qualità dedicate che fanno la differenza. Con l'arrivo di Snapdragon 888, il prossimo Legion sarà qualcosa di mai visto. Almeno secondo quanto afferma Chen Jin, Direttore Generale del dipartimento smartphone, che afferma che il nuovo Legion Phone sarà il dispositivo gaming mobile più potente mai visto sul mercato. Ma non solo, dato che potrebbe essere anche il più innovativo ed il migliore nei consumi, dato che lo definisce il più “freddo“.

Praticamente, con queste dichiarazioni, Lenovo ha lanciato la sfida agli altri produttori, citiamo ASUS, Nubia e Black Shark, che dovranno respingere l'avanzata del nuovo Legion Phone, dalle premesse molto appetitose nel campo del gaming.

Ecco quando sarà presentato Legion Pro 2 | Aggiornamento 24/02

A distanza di mesi, si torna a parlare del prossimo smartphone da gaming Lenovo, presumibilmente denominato come Legion Pro 2. Ed in veste ufficiale, dato che la notizia arriva direttamente dalla pagina Weibo dell'azienda.

Per il momento non sappiamo ancora come si caratterizzerà il nuovo Legion, ma sappiamo quando sarà presentato. Il general manager Chen Ji ha confermato che lo smartphone sarà presentato durante la primavera 2021. La notizia arriva assieme al nuovo teaser ufficiale, nel quale viene sottolineata la resistenza alle temperature su cui Lenovo punterà molto.

