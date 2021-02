Nata come alternativa apparentemente “momentanea”, la soluzione HMS per Huawei sta iniziando a prendere una strada diversa, più concreta. Infatti, dalle ultime voci e da alcuni marchi registrati abbiamo notizia di un possibile traduttore di Huawei, alternativa a Google Translate, chiamato Petal Translator.

There is new Petal translator app coming later G translator alternative 🤔

Personally, I'm waiting for Gmail alternative. pic.twitter.com/e2I5LjlaB7

— Teme (特米)😷 (@RODENT950) February 7, 2021