Huawei P40 potrebbe tornare, ma con una grande differenza

Mentre siamo in attesa di novità sulla serie P50 sembra che in casa Huawei si continui a pensare alla generazione precedente (o forse sarebbe meglio dire “quella attuale”). Sul portale del TENAA ha fatto capolino uno smartphone ancora senza nome, ma in tanti propendono per Huawei P40 in versione 4G!

Huawei P40 4G avvistato sul TENAA: ecco le prime immagini

Al momento questo misterioso smartphone è stato avvistato sul portale del TENAA, con tanto di immagini. Il design ricorda appunto quello di Huawei P40 e secondo i media cinesi si tratterebbe proprio della sua controparte 4G. A riprova di quest'ipotesi troviamo anche un post su Weibo da parte di DigitalChatStation: anche il noto insider – conosciuto proprio per la sua affidabilità – si riferisce al dispositivo come P40 4G. Per ora manca una conferma ufficiale da parte della compagnia cinese e l'unica testimonianza del device è appunto la certificazione del TENAA.

Per ora sono presenti solo varie immagini e dettagli sulla connettività (solo LTE, appunto). In attesa che l'ente certificativo cinese inserisca le specifiche, ecco come potrebbe essere il dispositivo (basandoci sulla versione 5G).

Scheda tecnica (presunta)

Display OLED da 6.1″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con densità di 431 PPI;

(2340 x 1080 pixel) con densità di 431 PPI; dimensioni di 148.9 x 71.06 x 8.5 mm per 175 g;

colorazioni Deep Sea Blue, Silver Frost, Ice White, Black e Blush Gold;

certificazione IP53;

processore octa-core HiSilicon Kirin 990 ;

; GPU ARM Mali-G76 MP16;

8 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage espandibile via NanoSD fino a 256 GB;

di storage espandibile via fino a 256 GB; lettore d'impronte nel display;

tripla fotocamera Leica da 50+16+8 MP con apertura f/1.9-2.2-2.4 con OIS, grandangolare da 17 mm, zoom ottico 3x, autofocus e flash LED;

con apertura f/1.9-2.2-2.4 con OIS, grandangolare da 17 mm, zoom ottico 3x, autofocus e flash LED; dual selfie camera da 32+2 MP f/2.2;

f/2.2; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi 6 ac Dual Band, Bluetooth 5.0, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, NFC, USB Type-C 3.1;

batteria da 3800 mAh con SuperCharge 22.5W;

con SuperCharge 22.5W; sistema operativo Android 10 con EMUI 10.1.

Nel caso in cui vi foste persi qualche dettaglio vi ricordiamo che il chipset top Kirin 990 ha debuttato in due versioni, ossia una con il supporto al 5G ed una solo 4G (qui trovate tutti i dettagli). Si pensi all'ex flagship Mate 30 Pro, disponibile appunto in due varianti, in base alla connettività.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu