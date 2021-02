Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di parlare dei nuovi dispositivi di casa Huawei che verranno lanciati nel 2021. Nonostante la situazione non sia delle migliori, con il ban degli Stati Uniti che sembra non trovare ancora soluzione, l'azienda continua per la propria strada. Oltre a Huawei P50, quindi, nel corso dell'anno dovrebbe vedere la luce anche MatePad Pro 2, il tablet con scheda tecnica di punta del brand cinese. A differenza dell'attuale modello, però, questo dispositivo potrebbe arrivare già con HarmonyOS a bordo.

Huawei MatePad Pro 2: tutto ciò che sappiamo su scheda tecnica, prezzo e uscita

Design e display

Tra le indiscrezioni trapelate sul tablet di Huawei, ciò che si conosce sulla sua struttura è relativo al display, che si dividerà in due segmenti. Il maggiore sarà un pannello da 12.6″ a marchio Samsung e molto probabilmente sarà un OLED, mentre il minore sarà da 12.2″ a marchio TCL Huaxing quindi probabilmente LCD, forse Micro-LED. Inoltre, traspare che saranno dotati di un refresh rate molto alto (quindi tra i 120 e 144 Hz).

Hardware

Se per il display abbiamo una qualche notizia già più definita per un prodotto sì di grande livello ma non ben inquadrato, si inizia ora a ragionare su che impostazione avrà il nuovo MatePad top gamma. Anzitutto, il chipset designato è il Kirin 9000, quindi il tablet farà parte di quella schiera di prodotti di grande livello equipaggiati con tale SoC.

Ciò che ad oggi pare sicuro, in ogni caso, è che il MatePad Pro 2 sarà dotato di una ricarica rapida da 40 W, dato che è stata certificata dall'ente 3C e quindi è molto probabile si tratti di questo modello. Dovremo attendere le prossime settimane per conoscere altri dettagli di questo terminale che si preannuncia comunque interessante.

Software

Il capitolo software in merito a Huawei MatePad Pro 2 è tutto relativo alla questione: quale sistema operativo utilizzerà? In questo caso, potrebbe essere una questione di tempo: se esce prima di P50, allora potrebbe ancora essere dotato di Android ed EMUI. Se invece dovesse arrivare dopo, allora è molto probabile che HarmonyOS sarà il suo campo di competenza e sarebbe praticamente il debutto in questo segmento.

Non si sa se il sistema del produttore cinese avrà una versione ottimizzata di HarmonyOS per i tablet, ma sarà curioso vedere come si comporterà in relazione a questo tipo di dispositivo.

Huawei MatePad Pro 2 – Prezzo e data di uscita

La parte più oscura del discorso MatePad è proprio quando uscirà e quanto costerà. Ad oggi le ipotesi più accreditate vedono il Q2 2021 come periodo designato, mentre il costo del tablet non dovrebbe essere più basso di quello dei MatePad Pro usciti nel 2020.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu