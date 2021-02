Huawei Mate X2: scarica gli sfondi ufficiali | Download

Come prevedibile, Huawei Mate X2 ha attirato molta curiosità, non soltanto perché è il nuovo pieghevole del 2021 ma anche perché sarà arduo averne uno. Oltre ad essere un prodotto altamente costoso, è abbastanza probabile che non lo vedremo mai in Europa a causa delle limitazioni derivanti dal ban USA. Nel mentre, in Cina sta registrando molte prevendite nonostante le critiche. Qualcuno è già riuscito a mettere le mani su Huawei Mate X2, dando modo agli altri utenti di averne un assaggio grazie agli sfondi ufficiali.

Ecco i nuovi sfondi ufficiali pre-installati con il nuovo pieghevole Huawei Mate X2

Come ogni nuovo smartphone di fascia alta, anche Huawei Mate X2 è stato accompagnato da una serie di sfondi ufficiali. E trattandosi di uno smartphone pieghevole, forte di uno schermo principale dal formato più quadrato, le immagini sono realizzate di conseguenza. Qua sopra ne vedete una rapida anteprima, ma se voleste utilizzarli potete scaricare gli sfondi in dimensione originale in 2480 x 2480 pixel.

Scarica gli sfondi di Mate X2

Vi ricordiamo che, rispetto al suo predecessore, Huawei Mate X2 ha due schermi: uno esterno da 6,45″ Full HD+ ed uno interno da 8″ 2480 x 2200 pixel, entrambi OLED a 90 Hz. Ad alimentarli c'è il Kirin 9000, assieme a 8 GB di RAM, 256/512 GB di storage e 4.500 mAh con ricarica 33W. Il comparto fotografico è da vero top di gamma, con una quad camera da 50+16+12+8 MP con grandangolare e doppio zoom ottico 3x/10x.

