iPhone 12 è il miglior smartphone 5G per Huawei, ma c’è un motivo ben preciso

Non è la prima volta che Huawei elogia l'operato di Apple. Anche in passato, infatti, non sono mancati gli apprezzamenti verso l'azienda di Cupertino, così come le dichiarazioni di sfida del brand cinese. Sempre tutto nell'ambito di una competizione più che sana, senza scorie. Non stupisce, quindi, che il CEO di Huawei, ovvero Ren Zhengfei, sia tornato a parlare del brand americano, affermando che iPhone 12 è in effetti il miglior smartphone 5G presente sul mercato. Ma cosa si cela dietro tale affermazione?

Huawei elogia iPhone 12, il migliore smartphone 5G

Stando alle ultime dichiarazioni di Ren Zhengfei, il CEO di Huawei, iPhone 12 è il miglior smartphone 5G. Stupisce, dunque, che un così alto esponente del colosso cinese si esponga in questa maniera nei confronti di un diretto rivale. Sebbene in Europa la sfida si sia quasi interrotta, a causa del ban degli Stati Uniti, in Cina questa non è mai cessata. C'è un motivo ben preciso, però, dietro tale affermazione.

Huawei nel corso di questi anni si è prodigata nella realizzazione di una rete 5G quanto più prestante possibile. Malgrado tutte le difficoltà, infatti, l'infrastruttura è solida e permette di viaggiare in rete ad una velocità mai vista prima. Da qui nasce, quindi, la dichiarazione di Ren Zhengfei, dato che al momento iPhone 12 è in grado di raggiungere velocità di download pari anche a 1,82 Gbps.

Tanti Paesi stanno aspettando che i rispettivi governi decidano a chi affidare l'infrastruttura 5G. Huawei, ormai, è osteggiata un po' ovunque, soprattutto nel vecchio continente, quindi sembra sempre più difficile la scalata di questi Paesi verso la costruzione di una rete 5G solida e funzionale. Vedremo quali novità ci attenderanno in futuro.

