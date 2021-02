Huami cambia nome e diventa Zepp Health

In questi anni ci siamo affidati a tanti prodotti wearable di varie fasce di prezzo e spesso avevano un minimo comun denominatore: il brand. Infatti, tra gli smartwatch e le smartband più apprezzate abbiamo quelle di Huami, che stravolge la sua essenza e cambia ufficialmente nome in Zepp Health.

Huami cambia nome in Zepp Health: cosa cambia?

Stando a quanto raccolto dagli esperti in borsa, dato che la notizia che vi riportiamo arriva proprio dalla borsa di New York dove è avvenuto il cambio di passo, Huami Corporation si chiamerà da oggi Zepp Health Corp., con indice NYSE ZEPP. Perché è stata presa questa decisione da un brand comunque molto conosciuto in tutto il mondo oltre che in Cina (anche grazie alla partnership con Xiaomi)?

Stando alle motivazioni, Zepp Health è un processo di “occidentalizzazione” del marchio che Huami vuole attuare fuori dal paese natio, visto che Zepp è un brand nato nel 2011 a Cupertino e rilevato recentemente dalla compagnia cinese. Questo perché Zepp è più semplice da ricordare e soprattutto più riconoscibile in mercati come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna ma soprattutto in Europa, dove i primi 3 modelli del brand sono presenti.

Quanto ai prodotti, non dovrebbe cambiare granché, ma non è escluso che gli Amazfit che potrebbero arrivare in Europa prossimamente con la dicitura Zepp. A breve verrà aggiornato il sito ufficiale del marchio, ma se nel frattempo voleste conoscere e acquistare i prodotti del brand, vi lasciamo questo link.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu