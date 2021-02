La globalizzazione è spesso una chiave di successo per determinati produttore Made in China. Tra questi c'è sicuramente Honor che ha sempre avuto una ottima fetta di pubblico nel campo smartphone alle nostre latitudini e che ora, da indipendente, è pronta a prendersi il mercato Global, soprattutto con il top gamma V40 e probabilmente con altri dispositivi.

Honor V40 Global: la certificazione EEC lo avvicina all'Europa, mistero sugli altri 4 smartphone

Stando a quanto riporta la certificazione EEC, quindi un ente europeo, hanno ricevuto il lasciapassare 5 smartphone o meglio, 5 dispositivi a marchio Honor. Tra questi, con la sigla YOK-N49 abbiamo proprio il nostro V40 in versione Global. Per gli altri, dovrebbero essere gli stessi comparsi sul TENAA qualche tempo fa e dovrebbero essere dei terminali con connessione 5G di varie fasce di prezzo.

Tornando all'Honor V40, non sappiamo ancora se questa versione Global (e probabilmente europea) sarà dotata di Servizi Google, ma già organizzarsi per portare da noi un prodotto di sicura qualità e che rappresenta una svolta importante per un brand che vuole dimostrare di essere all'altezza di aspettative che sta arricchendo settimana dopo settimana, come successo in occasione degli auguri per il Capodanno Cinese di qualche ora fa.

