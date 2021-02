Da pochissimo il brand è diventato ufficialmente indipendente, staccandosi completamente da Huawei. Questo ha comportato una modifica di tutta l'organizzazione aziendale, a partire proprio dai vertici del gruppo. Malgrado questo, però, i lavori sui prossimi dispositivi da lanciare sul mercato non si sono fermati. Questo, dunque, ha portato alla presentazione, avvenuta inizialmente al CES di Las Vegas, del nuovo Honor MagicBook Pro 2021 anche in Italia, a cui sono subito dedicate offerte molto interessanti.

Honor MagicBook Pro 2021: Intel Core, NVidia GeForce e display molto ampio

Design e specifiche

Se guardiamo al design, esso mantiene la sua continuità con un frame in alluminio molto elegante. Qui trova spazio un display da 16,1″ dotato di un pannello FHD, con copertura sRGB del 100%. Per quanto riguarda la batteria, invece, qui trova sede un'unità da 56 Wh che dovrebbe essere in grado di restituire ottime performance. Se questo non bastasse, comunque, in confezione avremo a disposizione un caricatore da parete da 65W, che promette di ricaricare il dispositivo fino al 50% in soli 30 minuti.

Per l'hardware, differenza di quanto visto sul modello precedente, Honor ha deciso di dotare questo dispositivo di un SoC Intel Core i5-10210U, abbandonando così l'architettura AMD Ryzen. Dando un'occhiata al chipset, infatti, si nota come questo sia solo di decima generazione. Al di là di ciò, comunque, a tale componente si accompagna una GPU NVIDIA GeForce MX350. All'interno, poi, troviamo ben 16GB di RAM DDR4 Dual-Channel ed un SSD da 512GB PCIe NVMe.

Per le porte invece troviamo 2 USB 3.2 Gen 1 sul lato destro, 1 stessa porta sul lato sinistro, una USB Type-C ed una porta HDMI oltre al Jack per cuffie. Presente una webcam pop-up in pieno stile Honor, il tasto d'accensione con impronta digitale ed un ampio trackpad.

Prezzo e Disponibilità

Trovate il nuovo Honor MagicBook Pro 2021 disponibile sul sito ufficiale del brand e potete averlo subito non solo in offerta grazie al codice sconto dedicato di 50€ da riscattare al checkout del carrello ma anche con succosi bundle abbinati all'offerta stessa:

MagicBook Pro 16/512 GB con speaker, router, zaino e mouse a 899.90€ invece che 949.90€

invece che MagicBook Pro 16/512 GB con Honor Magic Watch, router e zaino a 919.90€ invece di 969.90€

