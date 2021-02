Una delle certezze di Honor nell'ultimo anno è stata la qualità dei suoi laptop. I MagicBook infatti sono stati tra i notebook più apprezzati sul mercato per il loro rapporto qualità/prezzo e Honor ha nei piani di lanciare un nuovo modello con cornici molto più ridotte rispetto ai precedenti, stando ad un nuovo brevetto.

Honor MagicBook: un brevetto mostra come dovrebbero essere le cornici del nuovo laptop

Dopo aver concluso il ciclo di rinnovi di design e caratteristiche della serie MagicBook 2020 con il nuovo Pro 2021 (in Italia), adesso è tempo per Honor di iniziare ad ipotizzare un piccolo cambio di passo, mantenendo però una certa continuità di stile, come da prassi per i modelli pensati in precedenza. Guardando al brevetto venuto fuori su Weibo, la parte in cui è allocata la tastiera è sostanzialmente simile, con la webcam posta nella parte superiore di quest'ultima e non sulle cornici del display.

Ed è proprio questo il clou del nuovo notebook, che dovrebbe avere cornici molto più ridotte rispetto a prima, sebbene queste fossero già molto ridotte. Interessante vedere il trackpad più piccolo ma probabilmente con una funzione touch, sebbene sia tutto da confermare.

Insomma, bisogna capire se con la nuova ventata che dovrebbe “investire” Honor assisteremo ad un cambio di passo anche nel design dei laptop o se si seguirà ancora il filone iniziato con Huawei. I prossimi mesi saranno indicativi.

