La nuova vita di Honor sembra essere davvero piena di colpi di scena, sebbene il modus operandi sia comunque ben inquadrato. Dopo aver presentato il V40 (o View 40), il neonato brand ha in mente di rilanciare anche la serie Magic, che per Honor potrebbe essere pieghevole.

Aggiornamento 19/02: da un leak apprendiamo la registrazione del nome del pieghevole di Honor, ma anche di due prodotti sconosciuti. Trovate tutto in fondo all'articolo.

Honor Magic: il debutto dello smartphone pieghevole cambierebbe tutte le carte in tavola

George Zhao è stato molto chiaro, qualche settimana fa ma anche alla presentazione del nuovo flagship di Honor: ci saranno smartphone top gamma simili alla serie Mate e P di Huawei, ma l'idea è senza dubbio quello di far tornare la serie Magic, ma con un concept inedito: un foldable.

Una Honor che diventa indipendente, che riacquista i Servizi Google e soprattutto lancia un pieghevole potrebbe risultare un game changing pazzesco nel settore, andandosi a prendere almeno un po' di quella fetta del settore che ad esempio Huawei sta gradualmente perdendo con il passare del tempo, ma che potrebbe recuperare nel caso si sbloccasse qualcosa.

Honor Magic X, Eva e Mega: ecco i nomi per il futuro del brand

New Honor trademarks

Honor Eva

Honor Mega

Magic X (foldable phone whom should come in the summer); — Teme (特米)😷 (@RODENT950) February 19, 2021

Nuove succose indiscrezioni in merito al pieghevole di Honor: infatti, secondo il leaker RODENT950 esso si chiamerà Magic X e quest'ultimo è previsto nell'estate del 2021. Ma non solo foldable, dato che sempre secondo l'insider Honor ha registrato due marchi che potrebbero rappresentare una nuova gamma di prodotti, molto probabilmente proprio smartphone, con i nomi in codice Eva e Mega, su cui il brand potrebbe basare il proprio rilancio sul mercato.

Scendendo nel campo delle ipotesi, non è difficile ipotizzare si tratti di quei famosi Mate e P decantati dallo stesso George Zhao, che sta preparando il terreno per essere un marchio di impatto come mai prima d'ora.

