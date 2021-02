Con l'esplosione del trend degli smartphone con display totalizzante, non è difficile vedere la fotocamera anteriore nel display con la tecnologia punch-hole. Ebbene, grazie ad alcuni tool è possibile renderli attivi ed in questo articolo vi spieghiamo come trasformare il foro della fotocamera in un indicatore della batteria su smartphone Xiaomi, OnePlus, Redmi e tanti altri.

Come trasformare il foro della fotocamera un indicatore della batteria su Xiaomi, OnePlus, Redmi e altri con Energy Ring

Cosa dobbiamo usare quindi per sbloccare questa vera e propria chicca per smartphone Android? Anzitutto, va scaricata l'applicazione Energy Ring – Universal Edition! (trovate il link al download in fondo all'articolo). Una volta aperta, bisogna attivarla. Una volta attivata, potete definire lo spessore che l'indicatore dell'autonomia dello smartphone dovrà tenere attorno alla selfie camera.

Sono davvero tanti i modelli compatibili con l'applicazione, ma non tutti quelli con selfie camera punch-hole possono, quindi vi lasciamo anche il nostro articolo di presentazione dell'app Energy Ring per scoprire tutti i modelli che possono utilizzare questa utile feature, oltre a scoprire i dettagli dell'applicativo Android. L'articolo in questione è sempre in aggiornamento, quindi non temete se non trovate subito il vostro smartphone Xiaomi, Redmi, OnePlus, OPPO, Huawei e tanti altri marchi.

Energy Ring – Universal Edition ! | Android | Download

