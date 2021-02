Come seguire la presentazione di Realme 8 e 8 Pro

Il mese di marzo non porterà novità importanti solo per Xiaomi – ricordiamo che il 4 marzo è in programma l'evento dedicato a Redmi Note 10 – ma si rinnoverà anche la serie mid-range per eccellenza della rivale Realme. L'azienda ha confermato la data di presentazione di Realme 8 e 8 Pro, pronti al lancio in Europa e in Italia: ecco come fare per seguire l'evento in live streaming e non perdere nulla dei nuovi medio gamma!

Realme 8 e 8 Pro: come seguire la presentazione in live streaming

Come annunciato di recente tramite i social, la data di uscita della famiglia Realme 8 per noi occidentali è fissata il prossimo 2 marzo 2021, alle ore 10:30 italiane. Ma come fare per seguire la presentazione di Realme 8 e del fratello maggiore Pro? Niente di più semplice: qui sotto trovate il video dove avverrà la live su YouTube e potrete anche impostare un promemoria, in modo da non perdere la diretta.

In alternativa qui trovate il canale YT dedicato alla divisione europea di Realme. Per concludere, l'evento sarà trasmesso anche su Facebook, tramite questa pagina. Insomma, avete di certo molteplici alternative!

Volete saperne di più sui nuovi smartphone in arrivo in Italia e in Europa? Allora date un'occhiata al nostro articolo dedicato a tutte le indiscrezioni e le conferme sulla serie Realme 8.

