Come scaricare foto e video da Facebook e Instagram con il browser Xiaomi

State cercando un modo facile per scaricare foto e video da Facebook e Instagram? Ogni giorno che passa scopriamo l'esistenza di molteplici funzioni più o meno nascoste nella MIUI di Xiaomi. Quella di cui vi voglio parlare oggi esiste già da tempo, ma potrebbe essere passata inosservata a molte persone. Anche perché è un trucchetto che riguarda il Mi Browser e sappiamo che non in tanti lo usano, favorendogli il più conosciuto Google Chrome. Ma forse non sapete che nel browser proprietario di Xiaomi c'è una funzionalità che non c'è nella controparte di Google.

Il Mi Browser di Xiaomi permette di scaricare foto e video dai social: ecco come fare

Come avrete capito dalla premessa di questa guida, quello che permette di fare il Mi Browser di Xiaomi è proprio scaricare foto e video da social come Facebook, Instagram e anche Twitter. Una volta era possibile fare lo stesso con i video di YouTube, ma ovviamente quest'ultima possibilità è stata rimossa. Per il momento, quindi, è ancora possibile scaricare foto e video dai succitati social, ma non è da escludere che possa cambiare in futuro. Se avete uno smartphone Xiaomi, quindi, ecco come dovete procedere.

Aprile il Mi Browser di Xiaomi Cliccate in basso a destra sull'icona del Profilo Cliccate in alto a destra sulla rotellina delle Impostazioni Nelle impostazioni abilitate il toggle “Download di immagini e video” (se lo fosse già, non fate nulla)

A questo punto, potrete notare che andando sui siti di Instagram, Facebook e Twitter vedrete comparire un'icona blu per il Download sopra foto e video. Basta cliccarci sopra e vi ritroverete il file selezionato nella cartella di download. Tuttavia, sottolineiamo che questo metodo funziona solamente sulle pagine web dei social e non sull'app. Inoltre, non funziona con le Storie di Instagram: per scaricare queste, dovrete necessariamente utilizzare una delle varie app di terze parti disponibili per Android.

