Come cambiare il look delle notifiche delle MIUI di Xiaomi

Non passa giorno senza che parliamo di personalizzazione della MIUI 12 di Xiaomi e quest'oggi mi voglio concentrare sul look visivo delle notifiche. Magari potrebbe esservi sfuggito che la UI di Xiaomi vi permette di scegliere quale stile grafico adottare per la visualizzazione delle notifiche ricevute. Un modo semplice ma apprezzabile per permettere all'utente di modellare la MIUI secondo il proprio gusto.

Ecco come cambiare lo stile grafico delle notifiche sulla MIUI 12 di Xiaomi

Se foste curiosi, ecco come si personalizzano le notifiche sulla MIUI 12 di Xiaomi:

Vai su “Impostazioni/Notifiche/Area delle notifiche“ Seleziona una delle opzioni fra “MIUI” e “Android“

A questo punto, a seconda della scelta effettuata, ecco come appariranno le notifiche nella tendina…

… e nella barra di stato nella schermata home.

Come potete vedere, lo stile della MIUI si presenta come più colorato e presente, mentre quello di Android più minimale e de-saturato. A voi la scelta. Ovviamente si tratta di una modifica squisitamente grafica e non funzionale. Al di là dell'aspetto visivo, le notifiche continueranno a funzionare nel medesimo modo con entrambi gli stili.

