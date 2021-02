Come attivare la modalità provvisoria su Xiaomi

Tra le tante, tantissime funzioni che ci mettere a disposizione della MIUI, abbiamo anche una “Safe Mode“. Proprio per questo, in questo articolo vi spiegheremo come attivare la modalità provvisoria su uno smartphone Xiaomi, ma vi spiegheremo anche la sua utilità.

Xiaomi: come attivare la modalità provvisoria, che cos'è e perché è utile

Prima di capire come procedere all'attivazione della modalità provvisoria (o Safe Mode), bisogna spiegare cos'è e cosa serve. Questa modalità ci permette di avviare il dispositivo con un boot diverso, o meglio provvisorio, che carica solo il sistema e le applicazioni presenti su di esso al momento della sua prima accensione una volta tolto dalla scatola. Insomma, il sistema riconoscerà le sue applicazioni essenziali e basta.

Non è però un ripristino di fabbrica, come può sembrare da quanto spiegato. Infatti essa è una modalità appunto temporanea dello smartphone, ma non vi saranno modifiche a quanto abbiamo fatto finora con esso. Questo perché la modalità provvisoria non elimina i nostri dati, ma avvia semplicemente il dispositivo Xiaomi caricandone le basi essenziali per funzionare.

Ma perché è utile? Questa Safe Mode ci permette di capire se non sono presenti anomalie o guasti al nostro Xiaomi, magari in seguito a qualche blocco in merito all'installazione di un'applicazione o qualsiasi altra cosa che possa portare “problemi”. Se lo smartphone infatti continuerà a funzionare regolarmente in modalità provvisoria, allora non è un problema del dispositivo stesso.

Come attivare la “Safe Mode”

Il procedimento è molto semplice ma richiede alcuni passaggi importanti. Di seguito, ve li indichiamo uno per uno.

Spegnere completamente lo smartphone Xiaomi .

lo smartphone . Accenderlo nuovamente.

Quando appare il logo della MIUI, tenere premuto il pulsante del volume in basso fino a quando il sistema non sarà avviato completamente.

Una volta fatto, capiremo di essere in modalità provvisoria perché viene indicato in basso a sinistra. Una volta sbloccato lo smartphone, vedremo quindi che le applicazioni saranno semplicemente quelle di default.

Ma se volessimo uscire da questa modalità? Ancora più semplice: bisognerà semplicemente riavviare lo smartphone ed esso tornerà ad essere come prima, senza alcuna modifica.

