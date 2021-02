Il fitness è sicuramente qualcosa che interessa tante persone e sempre più ne sono interessate. In un periodo dove le palestre sembrano un ricordo, un attrezzo come un tapis roulant è sicuramente indicatissimo e l'offerta lampo di XMUND XD-T1 su Banggood è l'ideale con il suo speaker Bluetooth, soprattutto con spedizione da Europa gratis.

XMUND XD-T1: il tapis roulant con speaker Bluetooth è in offerta lampo su Banggood

Nella struttura questo tapis roulant è molto simile agli altri “competitor” come Xiaomi WalkingPad o UREVO, ma ha un'anima tutta sua grazie alla pedana anti-scivolo e impermeabile da 15.7″, un potente ma silenzioso motore da 1.5 HP, che permette una velocità da 6 km/h. Non manca poi un display LCD da cui visualizzare la distanza, le calorie e la velocità ed il telecomando per poter gestire le 12 attività di allenamento incorporate.

La vera chicca è però lo speaker Bluetooth integrato, che permette di ascoltare musica mentre si fa una sana sessione di corsa. La portata massima del tapis roulant è di circa 100 kg, con una frequenza dai 50 ai 60 Hz.

Trovate XMUND XD-T1 in offerta lampo su Banggood all'ottimo prezzo di 237.2€, che diventano ancora più convenienti se la spedizione è da Europa e sopratutto gratis.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con il link, vi consigliamo di disattivare l'AdBlock.

