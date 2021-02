Sembra che Xiaomi non voglia abbandonare il settore sportivo. Da anni, infatti, si dedica alla produzione di accessori per ogni tipo di attività. All'interno del suo listino trovano spazio, dunque, scarpe sportive, indumenti per la corsa e tanto altro. Abbiamo già avuto modo di parlarvi di questi prodotti ma non era mai capitato di vedere un accessorio di questo tipo, come quello di cui vi parleremo tra poco. Si tratta, infatti, di una normalissima corda da salto, dotata di funzioni smart, che prende il nome di Xiaomi Yunmai Smart Skipping Rope ed è ora in offerta con codice sconto su GearBest.

Xiaomi Yunmai Smart Skipping Rope: la corda da salto è in offerta con codice sconto su GearBest

Non è consuetudine parlare di una corda per saltare smart, dotata di funzioni intelligenti. A Xiaomi, però, questo non sembra importare ed ha deciso, quindi, di sviluppare uno strumento più adatto a tutti gli sportivi che amano saltare la corda per allenarsi. Saltare è facilissimo e coinvolge tantissime parti del corpo, garantendo una preparazione ottimale per alcuni tipi di sport.

Questa Xiaomi Yunmai Smart Skipping Rope è stata progettata per essere più funzionale possibile, dotandosi di un'impugnatura ergonomica morbida, che non assorbe il sudore. Al suo interno è posizionata, inoltre, la vera anima di questo strumento. Si tratta, infatti, di un chip CC2541, preposto al monitoraggio di vari parametri. Ovviamente questi dati possono essere visionati sul proprio smartphone, grazie al Bluetooth 4.0. Tutta la struttura della corda, a doppio filo, presenta un'angolazione di 90° alla sommità. Questa è collegata, infatti, ad alcuni cuscinetti che permettono la rotazione, garantendo una vita massima di circa 10.000 giri. Superiormente, poi, la struttura in acciaio permette di sfruttare con maggior maneggevolezza tale strumento, che presenta una lunghezza massima di 3 metri.

Sfruttando l'applicazione Yunmai è possibile visionare vari parametri relativi all'allenamento, come il tempo di esercizio, il calcolo delle calorie e tanto altro. Quando verrà completato un determinato obiettivo, inoltre, la parte superiore dell'impugnatura vibrerà indicandoci di interrompere l'attività. Sull'altro manico, invece, trova spazio la batteria, che permette di utilizzare questa corda per 150 giorni di fila con una singola carica di due ore.

La corda per saltare Xiaomi Yunmai Smart Skipping Rope è attualmente in offerta su GearBest con Coupon al prezzo di 19.4€, che va sommato alle spese di spedizione EU Priority Line da 4€, onde evitare dazi doganali.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.



⭐️ Segui e supporta GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .